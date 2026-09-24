Communicaziun.ch: Christoph Wieland wird neuer Chef

Publiziert am 24.09.2026

Bei Quant hat Wieland in den vergangenen sieben Jahren Strategie- und Marketingmandate für KMU, Gemeinden sowie Hotellerie-, Tourismus- und Industriebetriebe verantwortet. Davor war er im Online-Marketing tätig und hat auf Kundenseite Premiummarken geführt. Insgesamt bringt er laut Mitteilung über 13 Jahre Erfahrung in Markenführung, Marketing und Vertrieb mit. Er verbindet strategische Arbeit mit datengetriebener, operativer Umsetzung und treibt die KI-Integration in Organisations-, Marketing- und Vertriebsprozesse voran.

«Wir sind überzeugt, dass Christoph Wieland der Richtige für Communicaziun.ch ist – nicht nur fachlich, sondern auch menschlich», wird Verwaltungsratspräsident André Renggli in der Mitteilung zitiert. Im Auswahlprozess habe die Unternehmenskultur eine zentrale Rolle gespielt. Wieland selbst spricht von einer «einmaligen Chance, in Graubünden unternehmerische Verantwortung zu übernehmen». Er wohnt in Malans, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Communicaziun.ch wurde von Spescha gegründet und über 18 Jahre aufgebaut. Die bisherige Führungsstruktur mit strategischem Ausschuss, Geschäftsleitung und erweitertem Führungsboard bleibt nach dem Wechsel bestehen. Das Unternehmen bietet Strategie, Public Affairs, Marketing, Kreation, Film und Fotografie, Website und Apps, Events sowie Druckerei und Werbetechnik an. Nach eigenen Angaben beschäftigt es über 70 Mitarbeitende an den Standorten Ilanz, Chur und Glarus. (pd/cbe)