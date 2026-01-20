Publiziert am 20.01.2026

Hella Studio aus Bern hat gemeinsam mit Sofies Kommunikationsdesign aus Zürich den Auftritt der Dachmarke für das Kaiserhaus Bern entwickelt. Das denkmalgeschützte Gebäude im Zentrum von Bern wurde während sechs Jahren saniert und umgebaut. Ab dem 10. April 2026 öffnet dort ein Begegnungsort, an dem Handel, Gastronomie und Erlebnis zusammenfinden.

Die beiden Agenturen erarbeiteten die strategische Ausrichtung und die begleitenden Kommunikationsmassnahmen in enger Zusammenarbeit mit den zukünftigen Nutzerinnen und Nutzern des Kaiserhauses. «Ziel der Dachmarkenstrategie ist es, sicherzustellen, dass alle Bereiche durch eine gemeinsame Vision verbunden sind, um eine starke und einheitliche Identität des Kaiserhauses zu schaffen», so Stefan Wolf, Projektverantwortlicher bei Sofies, laut einer Mitteilung. «Mit einer starken visuellen Sprache, einem Bekenntnis zu einer einheitlichen Sprache und einer modernen Gestaltung gelang es uns, eine Identität zu schaffen, mit der sich alle identifizieren können», ergänzt Kasper Kobel von Hella Studio.

Neben Kampagne, Website und Signaletik spielen sogenannte Stories eine tragende Rolle. «In den einzelnen Bereichen suchten wir nach Geschichten, die tiefer gehen und den Geist des Kaiserhauses zwischen Moderne und Tradition inhaltlich vermitteln», so Wolf. «Die Inhalte sollen mit Substanz statt Oberflächlichkeit zur Marke hinführen – oder einfach zum Nachdenken anregen.» (pd/cbe)