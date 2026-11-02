Bindella: Lorenz Huser führt neu die Gastronomie

Publiziert am 02.11.2026

Lorenz Huser ist neuer Vorsitzender der Geschäftsleitung Gastronomie bei Bindella. Er hat die Funktion per sofort übernommen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Huser trägt damit die Gesamtverantwortung für die 44 Restaurants der Gruppe mit rund 1200 Mitarbeitenden.

Huser arbeitet seit 2019 für Bindella und verantwortete bisher den Einkauf Gastronomie sowie Più Gusto. Er ist gelernter Koch und diplomierter Hotelier NDS. Laut Mitteilung war er zuvor unter anderem im Zürcher Hotel Baur au Lac tätig. «Er ist mit unseren Werten tief verbunden und trägt unsere Vision aus Überzeugung mit», lässt sich Rudi Bindella in der Mitteilung zitieren.

Mit dem Wechsel passt Bindella auch die Organisation an: Die operativen Betriebe, der Einkauf und Più Gusto werden enger zusammengeführt. Das Unternehmen begründet dies mit kürzeren Entscheidungswegen. «Mir ist es wichtig, Bewährtes zu pflegen und gleichzeitig den Mut zu haben, Neues zu wagen», so Huser.

Huser folgt auf Daniel Müller, der die Bindella-Gastronomie seit 2003 geführt hatte.

Neben der Gastronomie ist Bindella im Weinbau, im Weinhandel und mit Handwerksbetrieben tätig. Die Gruppe beschäftigt insgesamt rund 1500 Mitarbeitende. (pd/nil)