Wie viele Kommunikationsprofis braucht der Bund? Er sei gespannt, ob man am Schluss auf eine Zahl komme, sagte Moderator Sandro Brotz zu Beginn des Panels am Journalismustag, den der Verein Qualität im Journalismus (QuaJou) am Donnerstag am Institut für Angewandte Medienwissenschaft (IAM) der ZHAW in Winterthur durchführte. Und er vermutete gleich selbst: «Wahrscheinlich eher nicht.» Er behielt recht. Auf dem Podium sassen Sabine Gorgé, Bundeshausredaktorin SRF, Dominik Feusi, Bundeshauschef und stellvertretender Chefredaktor des Nebelspalters, Christoph Nufer, Partner bei Dynamics Group und früherer Kommunikationschef des Justizdepartements, sowie Adrian Grob, Mediensprecher der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV).

Grob rückte kurzfristig nach: Wie persoenlich.com von den Veranstaltern erfuhr, hatten diverse angefragte Vertreter des Bundes abgesagt. Nach der Veröffentlichung des Programms reklamierten dennoch mehrere Kommunikationsverantwortliche des Bundes, dass niemand aus ihren Reihen auf dem Podium sitze. Grob, der sich für die Tagung angemeldet hatte, sagte auf Anfrage der Organisatoren sofort zu.

Hintergrund der Diskussion ist ein Sparauftrag des Parlaments: Bis 2029 soll der Bund 25 Millionen Franken weniger für Öffentlichkeitsarbeit ausgeben als 2024.

«Populistisch»

Grob hält schon die Fragestellung für verfehlt: «Es ist populistisch. Es soll mir jemand erklären, was viel ist und was wenig ist.» Bei der ESTV seien sie drei Leute für rund tausend Mitarbeitende. Als er im Journalismus angefangen habe, habe er manchmal drei Tage auf eine Antwort gewartet.

Auch Gorgé sieht im Sparauftrag «einen gewissen Populismus». Gekürzt werde dort, wo die Lobby am schwächsten sei, und die Öffentlichkeitsarbeit habe keine. Ganz aus dem Nichts sei die Kritik aber nicht gekommen: Mit Podcasts und Instagram-Videos, «wo man sieht, so schön ist die Schweiz», hätten manche Departemente übertrieben. Ihre Erfahrungen mit den Kommunikationsstellen reichten «von extrem gut bis extrem schlecht».

Ausweichen statt antworten

Feusi stört weniger die Zahl der Stellen als die Art, wie heute gearbeitet wird. Die Informationen hole er sich direkt bei seinen Kontakten in der Verwaltung. Die Medienstelle frage er bei manchen Bundesämtern nur noch pro forma an, weil der Presserat es verlange, und setze die nichtssagende Antwort dann möglichst weit unten in den Text. Die Lösung sei das allerdings auch nicht, räumte er ein.

Problematisch findet er auch, dass der Bund mit eigener App, eigenen Sendungen und YouTube-Kanälen die Medien umgehe. Wenn der Staat die Auswahl der Fakten selbst vornehme, sei man «nicht mehr weit weg von Regierungskommunikation in autoritären Regimen».

Nufer widersprach: Heute sei jeder ein Medium, die Massenmedien hätten die Deutungshoheit verloren. Dem hielt Brotz entgegen, er weise diese Behauptung zurück. Nufer räumte aber ein, er habe sich im Nachhinein gefragt, wozu alle Departemente bei Social Media aufgerüstet hätten. Dort hinzugehen, wo die Leute sind, sei richtig. Wenn sich Sprecher aber selbst inszenierten, finde er das «komisch».

Hofnarr und Beichtvater

Gorgé stört als Fernsehjournalistin besonders, dass sie statt eines Interviews oft nur eine schriftliche Antwort erhält, die dann als Texttafel ins Bild muss. Dahinter vermutet sie Angst, sich zu exponieren. Nufer kennt diese Haltung aus der Verwaltung. Lieber nichts zu sagen, als etwas Falsches, nannte er «eine falsche Haltung». Zugleich trage, wer im Namen des Staates spricht, eine besondere Verantwortung.

Feusi sieht für Journalisten einen anderen Ausweg: mit Leuten reden, die eigentlich nicht reden dürften. Zu einer guten Demokratie gehöre auch einmal eine Amtsgeheimnisverletzung, «das ist der Unterschied zwischen uns und Russland». Als Brotz nachhakte, ob das ein Aufruf sei, legte Feusi nach: «Macht mehr Amtsgeheimnisverletzungen.» Seine Rolle beschreibt er als «Mischung aus Hofnarr und Beichtvater», so habe es ihm kürzlich jemand gesagt. «Damit kann ich sehr gut leben.»

Bei einer spontanen Umfrage im Saal fand etwa ein Viertel bis ein Drittel der Anwesenden, der Bund beschäftige zu viele Kommunikationsleute. Ein Journalist aus dem Publikum berichtete von einer Antwort, auf die er vier Wochen habe warten müssen. Am Schluss forderte Gorgé eine einheitlichere Linie für alle Departemente, wohl von der Bundeskanzlei. Die arbeitet derzeit ohnehin an einem neuen Leitbild für die Kommunikation des Bundes.