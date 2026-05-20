20.05.2026

WorldMediaFestivals

Das sind die Schweizer Gewinner

Bei den 27. WorldMediaFestivals in Berlin haben sechs Schweizer Produktionen Preise erhalten.
Publiziert am 20.05.2026

Das internationale Festival prämierte herausragende Leistungen in den Bereichen Television, Corporate Media, Online und Print – dabei gingen ein Grand Award, zwei Gold- und vier Silber-Auszeichnungen an die Schweiz.

Den Grand Award – die höchste Auszeichnung nach dem Grand Prix – gewann KPRN Network für «Abenteuer Angola – Der Weg ist das Ziel» in der Kategorie Print. Dieselbe Produktion wurde zusätzlich mit Gold in der Kategorie Print: Editorial & Magazine Formats ausgezeichnet.

Die zweite Gold-Auszeichnung ging an die SRG für «Eurovision Song Contest 2025 in Basel» in der Kategorie Branded Storytelling: Brand Narratives.

Vier Silber-Auszeichnungen erhielten: Maybaum Film für «We care for what we carry» in der Kategorie Corporate Communication: Identity & Reputation, Absolutturnus für «Elco – Heat & Ice» in der Kategorie Advertising: TV & Cinema Commercials, Seed Audio-Visual Communication für den «Swiss Life Corporate Movie» in der Kategorie Corporate Communication: Identity & Reputation sowie Georg Fischer für «The Plus Effect» in der Kategorie Marketing & Promotion: Brand.

Die WorldMediaFestivals werden seit 2000 von Intermedia mit Sitz in Hamburg veranstaltet. (cbe)

Alle Gewinnerinnen und Gewinner finden Sie hier.


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