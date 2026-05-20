Publiziert am 20.05.2026

Das internationale Festival prämierte herausragende Leistungen in den Bereichen Television, Corporate Media, Online und Print – dabei gingen ein Grand Award, zwei Gold- und vier Silber-Auszeichnungen an die Schweiz.

Den Grand Award – die höchste Auszeichnung nach dem Grand Prix – gewann KPRN Network für «Abenteuer Angola – Der Weg ist das Ziel» in der Kategorie Print. Dieselbe Produktion wurde zusätzlich mit Gold in der Kategorie Print: Editorial & Magazine Formats ausgezeichnet.

Die zweite Gold-Auszeichnung ging an die SRG für «Eurovision Song Contest 2025 in Basel» in der Kategorie Branded Storytelling: Brand Narratives.

Vier Silber-Auszeichnungen erhielten: Maybaum Film für «We care for what we carry» in der Kategorie Corporate Communication: Identity & Reputation, Absolutturnus für «Elco – Heat & Ice» in der Kategorie Advertising: TV & Cinema Commercials, Seed Audio-Visual Communication für den «Swiss Life Corporate Movie» in der Kategorie Corporate Communication: Identity & Reputation sowie Georg Fischer für «The Plus Effect» in der Kategorie Marketing & Promotion: Brand.

Die WorldMediaFestivals werden seit 2000 von Intermedia mit Sitz in Hamburg veranstaltet. (cbe)

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