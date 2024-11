Compresso: Ein neues Führungstrio übernimmt

Publiziert am 13.11.2024

Die Kommunikationsagentur Compresso mit Sitz in Zollikon erhält eine neue Führungsstruktur. Nina Kehl, Suzanne Nievergelt und Sascha Nadtochiy übernehmen als Managing Partnerinnen die operative Leitung der Agentur. Der bisherige Managing Partner Fridolin Stauffacher wechselt in die Position des Verwaltungsratspräsidenten, bleibt aber weiterhin operativ in der Agentur tätig, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die drei neuen Führungskräfte teilen sich die Verantwortungsbereiche auf: Sascha Nadtochiy leitet Unternehmensstrategie, Entwicklung und operativen Betrieb. Nina Kehl verantwortet die Finanzen und Wirtschaftlichkeit. Suzanne Nievergelt übernimmt die interne und externe Kommunikation sowie die Rolle als Unternehmenssprecherin.

Im Verwaltungsrat bleiben neben dem neuen Präsidenten Fridolin Stauffacher auch Mitgründer Joko Vogel sowie André Parsic und Corina Atzli.

Die 1999 gegründete Agentur beschäftigt rund 30 Mitarbeitende in den Bereichen Public Relations, Promotion, Events, Kampagnen und Web-Experience. Das Unternehmen setzt bei der Projektarbeit auf interdisziplinäre Teams. (pd/cbe)