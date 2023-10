Geyst / Die Magaziner: Elf Storys zum fünften Geburtstag

Mit einem Magazin, welches sich zwischen High-End-Magazin und Coffee Table Book positioniert, will der Hypothekar-Dienstleister Hyrock einen eigenen Weg gehen. «Wir wollten ein inspirierendes Magazin mit aussergewöhnlichen Beiträgen über spannende Macherinnen und Macher kreieren. Und natürlich auch über die schönen Dinge im Leben. Das muss sein», wird Hyrock-Gründer Alessandro Carroccia im Editorial zitiert.

Entstanden ist laut einer Mitteilung eine Sammlung an Texten und Bildern, «die entgegen herkömmlicher Unternehmenskommunikation kurzweilig durch einzelne Geschichten führen». So werde das alte Schweizer Handwerk des Schindelns porträtiert, oder Carroccia diskutiere mit Gastro-Patron Bindella über die Kunst des Lebens. Ausserdem präsentiere die Zürcher Star-Innenarchitektin Iria Degen ihre Lieblingsstücke. Unbewusst und beiläufig soll das Magazin den Hyrock-Spirit «Based on tradition. Built for innovation» vermitteln.

Das Magazin erscheint zum fünfjährigen Firmenjubiläum als Geschenk aus dem Hause Hyrock an die Mitarbeitenden, ihre Familien und an bestehende und neue Kunden.

Verantwortlich bei Hyrock: Alessandro Carroccia, Mike Rose; verantwortlich bei Die Magaziner (Redaktionsleitung und Konzept): Matthias Mächler, Julia Heim; verantwortlich bei Geyst (Gestaltung): Luca Garzi, Reto Odermatt, Cristian Raissig, David Maire, Séverine Reich, Tanja Durband; Korrektorat: Sprachweberei.ch; Druck: Kasimir Meyer. (pd/cbe)