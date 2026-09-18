Swiss Employer Branding: Erstmals Awards verliehen

Publiziert am 18.09.2026

Im Rahmen des 10. Swiss Employer Branding & Recruiting Summits sind am Mittwoch erstmals die Swiss Employer Branding Awards verliehen worden, teilen die Veranstalter auf der Webseite mit. Ausgezeichnet wurden 15 Projekte in den Kategorien «Strategie & Positionierung», «Recruiting-Kampagnen & Events», «Internal Branding & Culture» sowie «KMU-Special». Im Fokus standen laut Veranstaltern nicht nur kreative Ideen, sondern auch nachhaltige Wirkung, Authentizität und messbarer Erfolg. Der Summit fand in The Dome von Siemens in Zürich statt.

Zu den prämierten Projekten gehören unter anderem die Rekrutierungskampagne der Rhätischen Bahn mit Klar, zwei Kampagnen der SBB mit Farner, die Community-Initiative «Siemens Student Association» von Siemens Schweiz sowie Projekte von Nestlé, Felix Platter und der Familie Wiesner Gastronomie AG. (pd/spo)