Nueva: Fünf Edelsteine für fünf Penthouses

«The Chedi Gems Penthouses» sprechen die sehr exklusive Klientel der «Ultra High Net Worth Individuals» an, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Flächen befinden sich aktuell noch im Rohbau. Um zu zeigen, was die Käufer mit ihrer Fläche machen könnten, wurden durch den Auftraggeber Property One fünf verschiedene Interior-Design Linien geplant und visualisiert. Die Aufgabe der Agentur war es, aus den fünf Teilen eine visuell und emotional ansprechende Marke zu kreieren, welche die fünf verschiedenen Konzepte vereint und die Exklusivität der Penthouses hervorhebt. «Wer sich eine der Flächen kauft, kann nebst seinem Penthouse nicht nur die zahlreichen Vorzüge des Hotels The Chedi geniessen, sondern gehört zu einem hoch exklusiven Owners-Club» lässt sich Christian Gees, Head Investment & Product Solutions bei Property One, in der Mitteilung zitieren.

Nueva visualisierte die Designkonzepte anhand fünf ausgewählter Edelsteine, den «The Chedi Gems». Mittels Animationen, individuellen Farbgebungen und Moods, entstand bei jeder Linie eine eigene Stimmung. Diese Stimmungen ziehen sich auf allen Werbemitteln durch und holen die Interessentinnen und Interessenten bei ihren Stilvorstellungen ab.





Für den Versand an Interessenten aus aller Welt wurde eine Broschüre im Spezialformat kreiert und produziert. Mit dem Einsatz von grossflächigen Bildern und dem Druck mit Silberfolierungen sowie dem Zusammenspiel zwischen Matt- und Glanzlackierungen konnten optische Akzente gesetzt werden, welche die Exklusivität der Penthouses hervorheben.

A Gem’s Journey - Der Film

Der Film zeigt die Geschichte von Samih Sawiris, wie er in Andermatt einen wahren Schatz fand, diesen barg und nun seinen Gästen verfügbar macht. Übertragen auf die Penthouses wird die Saga anhand von Bergkristallen aus dem Gotthard-Massiv erzählt, die der Marke und deren Ausprägungen als Vorlage dienten.





Als Heimat des ganzheitlichen Konzeptes wurde eine Website kreiert und entwickelt. Gemäss Remo Brunner, Managing Partner von Nueva, bringt die Website die einzelnen Elemente perfekt zusammen: die fünf Edelsteine und deren Geschichte, die Moods, die Renderings, die Einzigartigkeit und Exklusivität der Penthouses und natürlich die Schönheit des Ortes Andermatt. Dank der 360 Grad Virtual Reality Room Tour konnten die Chedi Gems für die Kunden zudem verstärkt erlebbar gemacht werden.

Verantwortlich bei Property One: Christian Gees (Head Investment & Product Solutions), Tobias Ackermann (Head Interior Design), Nadia Smaldore, Anna Bickel (Communication & Marketing), John Iseli (Project & Asset Management); verantwortlich bei Nueva: Remo Brunner (Managing Partner), Thomas Ammann (Text, Konzept), Donatus Grütter (Brand Strategy), Jonas Hermann, Daniel Nussbaumer (Art Direction), Stéphanie Zeller, Susanne Baker (Senior Consultants); verantwortlich bei Valencia Kommunikation: Nina Hermann, Corinne Winter (Projektleitung), Yves Bucher, Carol Gross (Polygrafie), Michael Wenk (Art Direction), Saskia Weissenberger (Graphic Design); verantwortlich bei Trickstoff (Produktionsberatung): Patrick Christoffel; verantwortlich bei Visualpark (Film): Alex Kleinberger; verantwortlich bei Pulk (Animation der Gems): Florian Baumann; weitere Dienstleister: Raumgleiter, Indivizuals (Renderings), 3W - What a Wonderful World (Mystic Mountains Filmmaterial). (pd/lol)