ARC Collective / 3PLab: Gemeinsamer Einsatz für nachhaltige Geschäftsmodelle

Publiziert am 19.01.2026

ARC Collective wird von Karin Zürcher und Olivier Mächler geführt und ist auf strategische Kommunikation spezialisiert. Die Agentur entwickelt Kommunikationsstrategien, Kampagnen und Events im Nachhaltigkeitsbereich (persoenlich.com berichtete).

3PLab besteht aus David Fischer und Marlies Fritschi. Ihr Beratungsunternehmen konzentriert sich au Strategieentwicklung, Kreislaufwirtschaft und Change-Management im Kontext nachhaltiger Geschäftsmodelle.

Das gemeinsame Leistungsangebot umfasst die Entwicklung von Nachhaltigkeits- und Kreislaufstrategien, Nachhaltigkeitsreporting sowie Kommunikationsleistungen wie Kampagnen, Events und Storytelling, wie die beiden Unternehmen mitteilen.

Die Kooperation zielt auf Unternehmen, die regulatorischen Anforderungen und Stakeholder-Erwartungen im Nachhaltigkeitsbereich gerecht werden müssen. Die Partnerschaft soll strategische Nachhaltigkeitsarbeit mit Kommunikation verbinden. (pd/nil)