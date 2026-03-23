Riverside: Neue Struktur als Holding

Publiziert am 23.03.2026

Die Zürcher Beratungs- und Kommunikationsagentur Riverside strukturiert sich neu, teilt sie am Montag mit. Mit dem Umbau reagiert das Unternehmen nach eigenen Angaben auf eine wachsende Nachfrage nach integrierten Lösungen an der Schnittstelle von Unternehmensstrategie und Kommunikation.

Managing Director Tanja Hollenstein begründet den Schritt mit dem Anspruch, fokussierter und schneller auf Kundenbedürfnisse eingehen zu können – insbesondere in einem digitalen Umfeld, das strategische Klarheit und professionelle Umsetzung gleichzeitig verlange.

Die Einheit Riverside Strategy bündelt die bisherigen Bereiche strategische Beratung und strategische Kommunikation unter einem Dach. Thematisch deckt sie Unternehmensstrategie, Transformation, Change- und Krisenmanagement, Reputation sowie Leadership-Kommunikation ab. Laut Unternehmen soll der Ansatz, Beratung und kommunikative Massnahmen bereits in der Projektfrühphase zu verzahnen, Prozesse beschleunigen und das Engagement der Gesamtorganisation stärken.

Die Digital Media vereint drei spezialisierte Einheiten: Riverside Productions, Riverside Publishing und Riverside Culture. Unter der fachlichen Leitung von Creative Director Hans Peter Riegel – Gestalter, Autor und Filmemacher – deckt sie die digitale Medienproduktion von Video über Publishing bis zu Projekten der digitalen Kultur ab. Die Einheit soll sowohl die Strategie-Projekte der Schwestergesellschaft unterstützen als auch eigenständig am Markt auftreten.

Ergänzt wird das Angebot durch ein Netzwerk assoziierter Partner. Neu dazugekommen sind der Kölner Medienexperte und Bestsellerautor Martin Andree sowie die Videofactory als Produktionspartnerin. (pd/spo)