Publiziert am 04.08.2026

D’Constructed wurde mit dem Anspruch gegründet, klassische Mode zu hinterfragen. Das Label setzt nach eigenen Angaben auf klare Schnitte und hochwertige Materialien, die Kollektionen bewegen sich im Spannungsfeld von Streetwear und Schweizer Handwerkskultur. Mit dem neuen visuellen Auftritt soll diese Positionierung nun auch gestalterisch konsequenter zum Ausdruck kommen.

Kern des Rebrandings ist ein modulares Logosystem: Der Zwischenraum zwischen «D’» und «CONSTRUCTED» fungiert als variable Fläche, die je nach Anwendung mit Typografie oder Icons bespielt werden kann. Als zentrales Markensymbol wurde ein Löwe entwickelt, der auf das Zürcher Wappen referenziert und die lokale Verankerung des Labels unterstreichen soll. Ergänzt wird das System durch eine eigens gestaltete Hausschrift sowie ein umfassendes Brand Book, das die Anwendung über alle Touchpoints hinweg regelt. Ebenfalls Teil des Projektumfangs ist ein Kampagnenkonzept für die Lancierung.

Der neue Markenauftritt soll im Herbst 2026 eingeführt werden. (pd/nil)