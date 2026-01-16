TBWA\Switzerland: Peter van der Touw wird COO

Publiziert am 16.01.2026

TBWA\Switzerland erweitert die Geschäftsleitung. Peter van der Touw übernimmt als Chief Operating Officer die Verantwortung für eine moderne Arbeitskultur, KI-gestützte Arbeits- und Kreativprozesse sowie zukunftsorientierte Kompetenzfelder wie Automatisierung und dateninformierte Kreation.

Laut einer Mitteilung setzt die Agentur damit ein Zeichen für zeitgemässe Führung und Weiterentwicklung der Organisation. «Mit Peter van der Touw gewinnen wir einen Impulsgeber, der Weiterentwicklung als kulturellen und kreativen Prozess versteht», wird Matthias Kiess, CEO der TBWA\Switzerland, zitiert. Van der Touw verbinde unternehmerisches Denken mit einem tiefen Verständnis für Menschen, Technologie und Kreativität – «genau diese Kombination hilft uns, unsere Agentur Schritt für Schritt weiterzubringen und nachhaltig zukunftsfähig zu halten».

Van der Touw bringt über 25 Jahre Erfahrung in der Kommunikations- und Marketingbranche mit. Er war in führenden Positionen bei McCann und Havas tätig, gründete Notch Interactive und arbeitete bei Publicis Communications als COO und Mitglied des Management Boards (persoenlich.com berichtete). Zuletzt war er als selbständiger Senior Strategic Advisor für Marketing- und Kommunikationsabteilungen sowie Agenturen bei Transformations- und Organisationsfragen tätig.

Seine Ausbildung umfasst einen MSc in Wirtschaftspsychologie, einen Executive MBA in Digital Transformation, ein CAS in Sustainable Transformation an der HSG sowie eine Weiterbildung in Generative AI am MIT. (pd/cbe)