Digitale Gesellschaft: Rahel Estermann wird Co-Geschäftsleiterin

Publiziert am 08.08.2025

Estermann war bis April 2025 Generalsekretärin der Grünen Schweiz und sitzt seit 2018 im Luzerner Kantonsrat. Bei der Digitalen Gesellschaft engagiert sie sich bereits als Vorstandsmitglied, Expertin und Podcast-Moderatorin, wie die Organisation in einer Mitteilung schreibt. Zuvor forschte sie für ihre Dissertation zum Thema Digitalisierung und Gesellschaft.

Erik Schönenberger leitet die Organisation seit ihrer Gründung. Die Digitale Gesellschaft begründet die Erweiterung der Geschäftsleitung mit ihrem Wachstum bei Mitgliederzahlen, Spenden und gesellschaftlicher Reichweite. Die Organisation erreicht mit dem Winterkongress, Events zur Jugendförderung und Ratgebern immer mehr Menschen.

Die Digitale Gesellschaft setzt sich für Grundrechte wie Informationsfreiheit, Privatsphäre und Meinungsfreiheit in der digitalen Welt ein. Sie versteht sich als wichtige Stimme in der Digitalpolitik. Estermann wird die Geschäftsstelle bereits in den kommenden Wochen punktuell unterstützen, bevor sie ihre Funktion als Co-Geschäftsleiterin offiziell antritt. (pd/nil)