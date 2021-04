Als Schweizer Unternehmensgruppe in der Waschtechnik liegt es Schulthess seit 1845 daran durch neue Wege das Leben im Alltag zu vereinfachen. Dieses Ziel soll auch visuell über alle Kommunikationsmassnahmen deutlich werden. Unter dem Mantel «Dreht vor Freude» zeigt sich so nun auch die Webseite des Schweizer Waschpioniers im modernen Gewand. Und der Name ist laut einer Mitteilung Programm: Kreisrund verspielt und mit viel Bewegung präsentiert sich der neue Webauftritt, der trotz vieler Inhalte mit grosser Übersicht punktet und den Claim sprichwörtlich lebendig macht.



Einer der Hauptanforderungen des neuen Auftritts war, die hohe Ästhetik, Funktionalität und Bedienerfreundlichkeit von Schulthess auch auf der neuen Webseite, die über 1000 Unterseiten enthält, zu zeigen. Optisch entschlackt und dank einem komplett neu aufgesetzten Wireframe-Konzept wird nun jeder User intuitiv geführt, der so im Handumdrehen alle Antworten auf seine Fragen erhält.



Auch das optische Markenzeichen der Schulthess-Geräte – das reduzierte Design der eckigen und verchromten Türen – zieht sich durch die gesamte Website, begleitet von zahlreichen Animationen, die den User bei Laune halten. So wird die Premiumqualität der von der Branche immer wieder ausgezeichneten Maschinen deutlich unterstrichen. Dafür sorgen auch im doppeldeutigen Sinn die grossen Worte der Headlines und der weitreichende Content, der SEO-optimiert auch allen Suchmaschinen gefällt. Das Facelift des Logos komplettiert die Neuausrichtung der Corporate Identity, die nun von Rosarot durch die Gestaltung weiterer Broschüren vorangetrieben wird.

Verantwortlich bei Schulthess Maschinen: Nicole Thier (Leiterin Marketing), Yunus Akgül (Online Manager); verantwortlich bei Rosarot: René Karrer (Creative Direction), Labinot Gashi (Digital Direction), Isabelle Niemann (Digital Consulting), Pascal Knill (Consulting), Florian Fleischmann (Art Direction), Andreas Steiner, Jonas Hartmann (UX), Fabio Montefiori, Stephanie Steimer, Flavia Hänni (DTP), Dirk Schilling (Text). (pd/cbe)