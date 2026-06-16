Brinkertlück: Schweizer Motive auf dem Super-League-Ball

Publiziert am 16.06.2026

Der neue Ball trägt den Namen «Vertex» – ein Begriff für den höchsten Punkt sowie für sich kreuzende Linien. Das Design vereint charakteristische Schweizer Motive zu einem kraftvollen und dynamischen Gesamtbild: Berge und das Schweizer Kreuz dienen als gestalterische Ausgangspunkte, umgesetzt als Hommage an das ganze Land, ergänzt durch sich kreuzende Linien, die laut Agentur Brinkertlück Schweiz für den Zusammenhalt und die Zielstrebigkeit der jeweiligen Clubs stehen sollen. Umgesetzt wurden die Gestaltungsideen von Ballausrüster Macron. Derselbe Ball kommt auch in der dieci Challenge League zum Einsatz, heisst es in einer Mitteilung.

Zum Ball-Launch produzierte Brinkertlück Schweiz inhouse einen vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellten Clip. Dieser zeigt den Ball auf einer Reise durch die Schweiz – von einem Berggipfel über die Alpen und das Mittelland bis in urbane Zentren und schliesslich ins Stadion.

Die Zusammenarbeit zwischen der Swiss Football League und Brinkertlück Schweiz besteht seit drei Jahren. Die Agentur verantwortet neben dem Matchball-Design auch die Kommunikation rund um die Brack Super League und die Dieci Challenge League. (pd/cbe)