Auto-Schweiz: Harry Meier übernimmt Kommunikation

Publiziert am 14.10.2026

Die Vereinigung offizieller Schweizer Automobil-Importeure Auto-Schweiz besetzt die Leitung ihrer Verbandskommunikation neu. Harry Meier übernimmt per 1. November die Kommunikationsverantwortung, wie der Verband mitteilt. Seine Stelle tritt er am 10. November an. Er folgt auf Frank Keidel, der eine neue Aufgabe ausserhalb der Organisation übernimmt.

Meier war nach Angaben von Auto-Schweiz zunächst in der Unternehmens- und Finanzkommunikation tätig. Unter anderem arbeitete er als Public Relations Manager für die Marken Audi und Seat bei der AMAG Group. Später vertrat er die Audi AG in Ingolstadt als internationaler Pressesprecher für Produkt und Technologie. Zuletzt leitete er bei Raiffeisen Schweiz Projekte in den Bereichen Genossenschaft, Geschichte und Nachhaltigkeit.

Die Automobilbranche stehe vor grossen technologischen und regulatorischen Weichenstellungen, wird Meier zitiert. Neue Antriebstechnologien, ein breiter Antriebsmix und softwaregetriebene Innovationen veränderten die Mobilität grundlegend. Er wolle die Positionen der Schweizer Automobil-Importeure klar vertreten und gleichzeitig den offenen Dialog mit Medien, Politik und Öffentlichkeit stärken. (pd/spo)