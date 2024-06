Publiziert am 04.06.2024

Die Delegationen von Swiss Olympic und Swiss Paralympic reisen diesen Sommer mit der französisch-schweizerischen Bahngesellschaft TGV Lyria an die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris. Dazu haben die drei Partner am Dienstag in Lausanne einen speziell laminierten Zug präsentiert in den Schweizer Farben rot und weiss sowie dem offiziellen Mission Statement von Swiss Olympic und Swiss Paralympic «United4Excellence» in Gold präsentiert. Entwickelt wurde das Design des Zugs von der Berner Kreativagentur Hella Studio. Das schreibt Swiss Olympic in einer Medienmitteilung.