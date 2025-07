Publiziert am 02.07.2025

Contcept Communication übernimmt ab sofort die PR-Arbeiten in der ganzen Schweiz für Amorana. Neben der klassischen Medienarbeit unterstützt die Agentur auch bei Events und Storytelling. Mit dem neuen Mandat will Contcept Communication die Sichtbarkeit von Amorana in der Schweiz weiter ausbauen und medienwirksame Impulse rund um Sexual Wellness setzen, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. (pd/spo)