Publiziert am 24.03.2026

Die neue Markenwelt soll Naturverbundenheit, ökologische Werte und modernen Lifestyle transportieren – und gleichzeitig die Verbindung zur TCS-Dachmarke wahren, heisst es in einer Medienmitteilung von Hella Studio. Das charakteristische Gelb bleibt deshalb als Akzentfarbe in der Typografie erhalten.





Neben dem neuen Farbkonzept umfasst das Rebranding ein Schriftmarkensystem für die einzelnen Destinationen sowie ein flexibles Gestaltungsraster. Neue CI/CD-Guidelines stellen sicher, dass der Auftritt über alle Kanäle hinweg konsistent bleibt – von Printmaterialien wie Plakaten und Postkarten über digitale Touchpoints bis hin zur Signaletik direkt auf den Campingplätzen.





Strategisch vorbereitet wurde das Projekt vom internen TCS-Brand-Management-Team gemeinsam mit der Agentur Bluegray. Hella Studio erarbeitete zusätzlich eine umfangreiche Customer-Journey-Studie als Grundlage für die Gestaltungsentscheide.



Für ausgewählte Standorte entstanden sogenannte «Specials» – etwa für das Pop-Up-Glamping in Laax oder die Riverlodge in Interlaken. Diese heben sich durch gezielte Farbwechsel und besondere Designelemente ab, bleiben aber im Einklang mit dem übergeordneten Markenauftritt. Ergänzt wird das Markenerlebnis durch standortspezifische Merchandise-Produkte



«Hella Studio hat verstanden, wie sich die TCS-Dachmarkenwerte mit der Submarke TCS Camping vereinen lassen», wird Michael Holzgang, Leiter Marketing bei TCS Camping, in der Mitteilung zitiert. «Wir freuen uns sehr auf die Reaktion unserer Camping-Community.» (pd/nil)