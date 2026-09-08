Publiziert am 08.09.2026

Im Zentrum des überarbeiteten Designs steht das Logo, die Tibits-Bohne, ergänzt um eine neue Typografie sowie eine aufgefrischte Farb- und Bildwelt. Für das Foto- und Videomaterial band die Agentur gezielt Gäste und Mitarbeitende aus der Tibits-Community ein. «Eine Marke wie Tibits lässt sich nicht am Reissbrett neu erfinden. Wir haben eine Agentur gesucht, die versteht, was hier über 25 Jahre gewachsen ist – und die den Mut hat, es weiterzudenken», lässt sich CEO und Mitgründer Daniel Frei in der Mitteilung zitieren.

Was 1998 als Idee am ETH-Businessplan-Wettbewerb Venture 98 begann, ist heute ein Familienunternehmen: Gemeinsam mit dem Zürcher Gastronomen Rolf Hiltl setzten die Brüder Frei die Idee im Dezember 2000 um, mit dem ersten Tibits im Zürcher Seefeld. In der Mitteilung ist von 13 Restaurants die Rede; auf der eigenen Website nennt tibits derweil 14 Standorte in der Schweiz und in Deutschland.

Den Auftakt macht diesen Monat eine Launchkampagne mit Plakaten, Social Media und digitalen Massnahmen, unter anderem eine Plakatkampagne zum Studierendenrabatt Vegi Legi sowie Aktivitäten rund um das Zurich Film Festival, mit dem Tibits seit 20 Jahren zusammenarbeitet. Einen fixen Umstellungstermin gibt es nicht: Der Rollout über die Restaurants und weiteren Kommunikationsmittel erfolgt element- statt stichtagsweise. Angaben zu Mandatsvolumen, Vertragsdauer oder einem allfälligen Pitch-Verfahren macht die Mitteilung nicht. (pd/nil)