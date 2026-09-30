Forum: Veronika Jehle verlässt das Magazin

Publiziert am 30.09.2026

Veronika Jehle verlässt das Forum, das Magazin der katholischen Kirche im Kanton Zürich. Nach der Neubesetzung der Redaktionsleitung haben der Stiftungsrat und Jehle entschieden, das Arbeitsverhältnis im gegenseitigen Einvernehmen aufzulösen, teilt der Stiftungsrat mit.

Im Oktober übernimmt Caterina Melliger die Chefredaktion (persoenlich.com berichtete). Sie wurde als Nachfolgerin der Co-Chefredaktoren Thomas Binotto und Veronika Jehle ernannt. Der Wechsel erfolgte, nachdem Binotto eine neue Aufgabe innerhalb der Organisation übernommen hatte.

Jehle habe das Forum als Co-Redaktionsleiterin zusammen mit Binotto geprägt, schreibt der Stiftungsrat. Sie habe den Schritt zum Monatsmagazin und zum digitalen Angebot wesentlich mitgestaltet. Der Stiftungsrat bedauere ihren Weggang sehr, heisst es weiter. (pd/spo)