Medaillen für Kommentatoren der Ski-WM

Nicht nur einige unsere Athletinnen und Athleten (Letztere «nur» im Teamevent) haben bei den Alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Schweden Medaillen geholt. Mit sehr guten Leistungen tun sich häufig auch die SRF-Kommentatoren hervor. Dafür gibt es von uns zweimal Gold und viermal Silber. Fast 40 Stunden sendet SRF 2 seit dem 4. Februar aus Are – und hat bisher mit seinen quotenstarken Übertragungen grösstenteils überzeugt. Am 17. Februar ist Schluss.





Stefan Hofmänner kommentiert, mitunter etwas gar überschwänglich, die Männerrennen. Sein Experte: Marc Berthod. Der Bündner hatte an der WM 2007 (Austragungsort war ebenfalls Are) Bronze in der Kombination und im Teamevent gewonnen. Berthod ist ein erfrischender Experte, spürbar mit viel Freude bei der Sache. Er liefert glasklare Analysen, wie man sie von einem ehemaligen Skiprofi erwartet. Doch nicht jeder von denen hat das Talent, sein Fachwissen am Mikrofon rüberzubringen. Wir erinnern uns an das kurze Gastspiel von Marc Girardelli.

Gold für Berthod

Silber für Hofmänner







Marco Felder begleitet als SRF-Kommentator die Athletinnen. Er macht dabei einen respektablen Job, gefällt mir als Radsport-Kommentator allerdings etwas besser. Ein grosser Gewinn ist Michael Bont an seiner Seite. Der frühere Slalomtrainer hat den Zuschauern am meisten zu bieten: Er kommentiert und analysiert hochkompetent, redet immer Klartext und beweist oft Humor – auch mal vor der Kamera. Bont macht seine Arbeit beim Fernsehen so, als hätte er nie etwas anderes gemacht.

Gold für Bont

Silber für Felder







Päddy Kälin und Lukas Studer interviewen Fahrerinnen und Fahrer, vor und nach den Rennen ebenso die Experten, und moderieren abwechselnd das WM-Magazin. Da gab es auch schon mal einen Blick in die Zimmer von Athleten. Auch an der Arbeit dieses SRF-Duos gibt es bei der WM selten etwas zu meckern. Darf auch erwartet werden, ist schliesslich ihr Job. Gut gefällt immer wieder der Schalk von Studer.

Silber für Kälin

Silber für Studer





Ab 21. Februar bringt SRF 40 Livestunden von den Nordischen Skiweltmeisterschaften im österreichischen Seefeld. Dann werden im Kommentatoren-Team auch zwei Frauen dabei sein: Annette Fetscherin und als Expertin die frühere Skispringerin Bigna Gruber.