Digitalswitzerland: Investoren treffen erneut auf Schweizer Start-ups

18 ausgewählte Schweizer Start-ups aus den Bereichen Robotics, MedTech & Life Sciences, IT, FinTech und CleanTech präsentieren am zweiten Investor Summit in Zürich ausgewählten Investoren und Führungskräften aus dem In- und Ausland ihre Geschäftsideen, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Event findet am Montag, 16. Januar, im Radisson Blu Hotel am Flughafen Zürich statt.

Rund 200 potenzielle Geldgeber aus ganz Europa, Amerika und Asien – darunter renommierte Family Offices, Venture Capitalists, institutionelle Investoren und bekannte Business Angels – treffen vor Ort auf eine repräsentative Auswahl der innovativsten Schweizer Start-ups.

Als Key-Note-Speaker sind Marc Walder, CEO von Ringier, Dr. Ulrich Spiesshofer, CEO der ABB Group sowie Prof. Markus Gross, Director des Disney Research Institute an der ETH Zürich und Unternehmer geladen. Die Start-ups präsentieren auf der Bühne und in der Networkingzone ihre Geschäftsideen.

Initiiert von Digitalswitzerland wird der Investor Summit mitorganisiert und durchgeführt von folgenden Partnern: Credit Suisse, ETH Zürich, Google, NZZ, Swiss Economic Forum und UBS. (pd/clm)