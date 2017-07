Homegate: Jens Paul Berndt ist neu im Management

Jens Paul Berndt verstärkt als neuer Chief Technology Officer (CTO) ab sofort das Management-Team der Homegate AG. Berndt übernimmt die Verantwortung für die technologische Weiterentwicklung und den Betrieb des führenden Schweizer Immobilienportals. Er berichtet direkt an CEO Axel Konjack, wie es in einer Mitteilung heisst.

Berndt hat in den vergangenen 20 Jahren umfassende Technologie-Erfahrungen im Digital- und IT-Umfeld gesammelt. Er kommt von der Berliner Niederlassung der Scout24-Gruppe, Betreiber digitaler Marktplätze für Immobilien und Autos. Dort verantwortete er zuletzt als Head of Technology das Marktsegment «Neu- und Hausbau» sowie als Head of Product Engineering von Wien aus den Ausbau des österreichischen Immobilienportals.

Der 47-Jährige hat in Deutschland medizinische Informatik an der Universität Heidelberg studiert und im Anschluss diverse IT- und Digital-Projekte für Unternehmen wie Volkswagen AG, Toyota Deutschland GmbH sowie Daimler Financial Services AG in Stuttgart geleitet.

Er folgt auf Dave Cannizzaro, den langjährigen IT-Leiter der Homegate AG, der sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen wird. (pd/cbe)