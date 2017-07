Das Wirtschaftsmagazin «Punkt» geht neue Wege und bietet jetzt den Abokauf per Bitcoin an. Dies verkündete Verleger und Chefredaktor Rino Borini am Donnerstag auf Twitter. Wer mit der digitalen Währung bezahlt, erhält einen Rabatt von 30 Prozent.

Das Wirtschaftsmagazin kündigt gleichzeitig auf Twitter weitere Innovationen an. Die Möglichkeit, mit Bitcoins das Abo zu kaufen, sei erst der Beginn: «Wir bringen noch das eine oder andere», heisst es weiter.

Das ist erst der Beginn. Wir bringen noch das eine oder andere. Print ist tot - es lebe der Print. https://t.co/PhaULznlcS — PUNKTmagazin (@PUNKTmagazin) 13. Juli 2017

«Punkt» ist eine Zeitschrift der Financialmedia, ein in der Stadt Zürich ansässiges Verlagshaus. Der unabhängige Verlag wurde 2006 gegründet und ist eigentümergeführt. (cbe)