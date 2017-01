Best of Swiss Web Awards: Organisatoren verlängern Anmeldefrist

Moderner Arbeitsplatz

Das sind die Büros der Zukunft

Was braucht es, damit die Mitarbeiter kreativ sein können? Ein Besuch am neuen Google-Standort in Zürich.

Google hat am Dienstag den neuen Standort vorgestellt. Was braucht es, damit die Mitarbeiter kreativ sein können? Der Besuch im frisch bezogenen Entwicklungszentrum an der Europaallee Zürich zeigt: Das Restaurant spielt eine zentrale Rolle.

von Edith Hollenstein