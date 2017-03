Werbung neben Hass-Videos: Schweizer Firmen stoppen Youtube- und Google-Ads

Der kleine Klugscheisser schwafelt nicht mehr auf Youtube: Swiss Life schaltet dort keine Werbung mehr. Auch Baer hat sich zu diesem Schritt entschieden. Die beiden Firmen reagieren damit auf Recherchen von «10vor10». Diese zeigen auf, dass Werbevideos auf Youtube vor Videos mit extremen Inhalten geschaltet werden (persoenlich.com berichtete).

So teilt die Weichkäse-Herstellerin Baer AG dem SRF mit: «Wir sind schockiert, dass unsere Werbung offenbar auf Youtube im Kontext mit Videos mit inakzeptablem Inhalt erscheint. Dies ist Rufschädigung und wir distanzieren uns in aller Vehemenz von solchen Inhalten, die in keiner Weise von uns akzeptiert oder geteilt werden. Aus diesem Grund werden wir sofort sämtliche Werbeaktivitäten auf Google Display Network (GDN) und Youtube stoppen.»



Swiss Life, die erst vor rund zwei Wochen mit dem «weisen Baby» eine neue Kampagne startete (persoenlich.com berichtete), schreibt «10vor10»: «Wir haben die von uns gebuchten Ads auf Youtube und auf Google Display per sofort gestoppt.» Und: «Wir erwarten von den Plattformen, extremistische Inhalte unverzüglich zu löschen.»

Auch Sunrise und Electrolux prüfen laut dem Nachrichten-Magazin derzeit einen Rückzug – falls Google das Risiko von Fehlplatzierungen nicht substanziell reduziere.



Coop, Migros und Post vor Neo-Nazis