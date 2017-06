Franz & René: Wenn die Beziehung einen Boost braucht

Genf ist die ideale Destination für einen Citybreak. Mit verschiedenen und vielfältigen Aktivitäten – in der Stadt sowie mitten in der Natur – kann man an einem Wochenende wieder voll auftanken. Mit dem Ziel, Paare anzuziehen, mandatiert Genf die Agentur Franz & René damit, ein spezielles Angebot auszuarbeiten, das diese interessieren könnte. So entstand das Angebot «fuel for two», welches auch in eine ditigale Kampagne übersetzt wurde.

Die Kampagne #FuelForTwo wurde mit einem 100-prozentigen digitalen Dispositiv in Spanien und England lanciert: Ein Blogger-Event, Video, Facebookinserate und -karussells. Sie zeigt die Diversität an Aktivitäten und zugleich, wie ein Paar sich – jeder auf seine Weise – vergnügen und trotzdem das Wochenende zusammen verbringen kann. Perfekt für das moderne Paar.

Verantwortlich bei Fondation Genève Tourisme & Congrès: Jonathan Robin (Project Manager Europe), Pascale Vieux Lautens (Communications Manager), Vincent Dubi (Marketing Director) ; bei franz&rené: Valérie Pecalvel (Strategic Direction), Luciano Gerber (Client Service Direction), Vincent Eichenberger (Campaign Manager), Chiara D’Arpa (Account Executive), Yoann Cosson (Creative Direction), Gaëlle Valentini (Digital AD), Gianluca Terzini (Grafik Designer) ; Filmproduktion: Ramon+Pedro, Lausanne (ramonandpedro.com) ; Fotos: Fondation Genève Tourisme & Congrès. (pd/cbe)