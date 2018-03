Studio Roth&Maerchy: Wenn ganz Zürich im Tanzfieber ist

Ein farbenfrohes Wimmelbild bewirbt die diesjährige Ausgabe von «Zürich tanzt»: Es zeigt ganz Zürich im Tanzfieber und bringt die Vielfalt und Lebendigkeit des dichten Festivalprogramms zum Ausdruck. Die Illustrationen stammen aus der Feder des Illustratoren-Duos Flag und sind in Zusammenarbeit mit Studio Roth&Maerchy entstanden.

Die von Studio Roth&Maerchy neu gestaltete und programmierte Website überzeugt mit einem bewusst übersichtlich gehaltenen Design und setzt die jährlich wechselnden Kampagnen grosszügig in Szene.

Das Festivalprogramm lässt sich neu anhand von Suchbegriffen filtern oder nach Tanzstilen sortieren. Verschiedene Social-Media-Kanäle sind auf der Seite implementiert: So werden zum Beispiel sämtliche unter #zuerichtanzt geposteten Bilder auf der Webseite gezeigt. Benutzer können sich mit ihrem Facebook-Profil auf der Seite anmelden und so ihr individuelles Festivalprogramm zusammenstellen. Und die neue «Zürich tanzt»-App kann ab sofort im App Store heruntergeladen werden. So lässt sich die Wartezeit vertreiben und steigt schon mal die Vorfreude, bis Zürich endlich wieder tanzt.

Verantwortlich bei Zürich tanzt: Stefanie Gubser (Kommunikation und Marketing), Catja Löpfe (Künstlerische Leitung), Marion Baumgartner (Projektleitung); verantwortlich bei Studio Roth&Maerchy: Eleonora Nodari (Art Direction), Wolfgang Wohlwend (Web development), Martón Dobozi (Web development); Illustration: Flag (Bastien Aubry und Dimitri Broquard). (pd/cbe)