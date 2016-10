Facebook: Werbe-Anzeigen bald auch in Gruppen

Facebooks jüngster Streich, um mehr Umsatz zu generieren: Den Usern seiner Gruppenfunktion Werbung anzeigen, wie techcrunch.com weiss.

Nachdem sich Personen bei «TechCrunch» gemeldet hatten und von Notizen wie «Wir testen Anzeigen in Gruppen» berichteten, erkundigte sich das Tech-Nachrichtenportal beim Internet-Unternehmen. Facebook bestätigte, dass man in Australien, Neuseeland, Kanada und Irland teste. «Wir haben begonnen, die Auslieferung von Anzeigen in Facebook-Gruppen zu testen. Bevor wir entscheiden, wie wir künftig vorgehen, werden wir die Rückmeldungen evaluieren», so das soziale Netzwerk zu «TechCrunch». Die Reklame sehe aus wie diejenige im Newsfeed.

Grund für die Suche nach einer neuen Cashcow ist wohl dies: Anzeigen im Newsfeed sollen spätestens 2017 ihr Maximum erreicht haben. Facebook muss daher neue Einnahmemöglichkeiten suchen. (clm)