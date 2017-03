Vitamin 2: Wie das Glück in die Schokolade kommt

Seit über 150 Jahren produziert die Maestrani Schweizer Schokoladen AG im st. gallischen Flawil die Schokoladen-Spezialitäten der Marken Maestrani, Minor und Munz. Ganz nach dem Motto «Entdecken, Staunen und Geniessen» lädt die Schokoladenfabrik des Glücks am 1. und 2. April Gross und Klein zur Eröffnung ins neue Maestrani’s Chocolarium ein. Die neue Website gewährt aber schon heute – als interaktive 3D-Ideenwelt aufgebaut – Einblick ins Chocolarium mit den verschiedensten Angeboten wie einem Osterhasen-Giesskurs, wie es in einer Mitteilung der Agentur heisst.

«Durch die vom Kunden entgegengebrachte Offenheit für Neues hatten wir einen grossen Entfaltungsspielraum. So konnten wir unserer Kreativität freien Lauf lassen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Maestrani und viel Herzblut konnten wir ein einzigartiges und überzeugendes Ergebnis schaffen», wird Bastian Heer, Leiter Digital bei Vitamin 2, in der Mitteilung zitiert. Und für Michael Schopper, Brand Manager von Maestrani überraschte Vitamin 2 gleich doppelt: mit Stilsicherheit und Kreativität in der Konzeptphase und mit Effizienz und Verlässlichkeit bei der Umsetzung und Programmierung, heisst es weiter.

Verantwortlich bei Maestrani Schokoladen AG: Michael Schopper (Brand Manager); bei Vitamin 2: Bastian Heer (Projektleitung), Joachim Hummel (Entwicklungsleitung), Thomas West (Entwicklung), Marco Krapf (Entwicklung) und Serge Weibel (Konzept & Design). (pd/cbe)