Publikumswoche bei SRF: Diese Hörer machen eine Woche Radio

«Hallo SRF!» geht einen Schritt weiter: Damit das Publikum Fragen und Kritik, aber auch konkrete Ideen direkt einbringen kann, öffnet SRF die Türen zu verschiedenen Redaktionen. Vom 9. bis 13. Oktober gestalten rund 50 Publikumsmitwirkende das Radio- und Fernsehprogramm sowie das Onlineangebot von SRF aktiv mit (persoenlich.com berichtete).

Knapp 1200 Personen haben sich auf die ausgeschriebenen Stellen als Publikumsmitarbeitende bei «Hallo SRF!» beworben. In den vergangenen Wochen haben die Redaktionen rund 50 Personen ausgewählt, die im Rahmen der Publikumswoche im Oktober für einige Tage bei SRF mitarbeiten, wie es in einer Mitteilung heisst. Zwölf Publikumsmitwirkende werden ihre temporären Arbeitsplätze im Radiostudio Brunnenhof in Zürich beziehen:

Philipp Stocker, 19, aus Eschenbach LU als Produzent von Stefan Büsser.

Alessia Pedrocchi, 25, aus Wädenswil ZH als Produzentin von Michael Zezzi.

Eliane Walter Schuller, 40, aus Sternenberg ZH als Produzentin von Philippe Gerber.

Martina Petrig, 21, aus Einsiedeln SZ als Musikredaktorin bei Radio SRF 3.

Patrick Meister, 46, aus Zürich als Produzent und Ko-Morgenmoderator von Sven Epiney bei Radio SRF 1.

Fabienne Zehnder, 27, aus Rüegsau BE sowie Irene Minder Ruch, 50, und Ursula Schuppisser, 26, aus Burgdorf BE als Sendungsmacherinnen von «Treffpunkt» zusammen mit Moderator Dani Fohrler bei Radio SRF 1.

Angela D’Amico, 49, aus Bern und Beat Röösli, 50, aus Schüpfheim LU als Ko-Moderatoren der Sendung «Wünsch dir was» bei Radio SRF Musikwelle.

Rebecca Rutschi, 17, aus Trimbach SO als Redaktorin bei Radio SRF Virus.

Baris Erdal, 24, aus St. Gallen als Social-Media-Redaktor im Bereich Junge Zielgruppe.



Die Namen der weiteren Publikumsmitwirkenden werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Vom Publikum fürs Publikum

Warum spielt Radio SRF 3 gewisse Titel und andere nicht? Wie gewichten die Nachrichtensendungen die Themen? Weshalb kommt meine Sportart in der Sportberichterstattung immer zu kurz? Diese und viele weitere Fragen hat das Publikum bislang im Rahmen von «Hallo SRF!» im Fernsehen, am Radio und an Veranstaltungen gestellt.

Damit das Publikum Fragen und Kritik, aber auch konkrete Ideen direkt am Ort des Geschehens einbringen kann, öffnet SRF die Türen zu verschiedenen Redaktionen. Während der «Hallo SRF!»-Publikumswoche im Oktober erhalten Menschen aus dem Publikum die Gelegenheit, das Programm aktiv mitzugestalten. «Unser Programm darf und soll in der Publikumswoche anders tönen und aussehen als sonst», sagte Projektleiter Dominik Stroppe in einem persoenlich.com-Interview.

Die Erkenntnisse und Kritikpunkte werden im Rahmen der Publikumswoche «Hallo SRF!» in verschiedenen Sendungen thematisiert. Den Schlusspunkt bildet am Freitag, 13. Oktober, auf SRF zwei ein Thementag mit einem Blick hinter die Kulissen der «Hallo SRF!»-Woche – damit erhält das gesamte Publikum besondere Einblicke in die Arbeit, die hinter dem Programm von SRF steckt. (pd/cbe)