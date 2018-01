Schader-Preis 2018: Otfried Jarren wird ausgezeichnet

Otfried Jarren, Präsident der Eidgenössischen Medienkommission EMEK und Professor am Institut für Publizistik und Medienwissenschaften an der Universität Zürich, erhält den Schader-Preis 2018. Mit dem renommierten Preis zeichnet die Darmstädter Schader-Stiftung Gesellschaftswissenschaftler aus, die aufgrund ihrer wissenschaftlichen Arbeit und durch ihr Engagement in der Praxis einen Beitrag zur Lösung aktueller gesellschaftlicher Probleme geleistet haben. Der Preis ist mit 15'000 Euro dotiert.

Jarren wird für seine Beiträge zur Medienpolitik und seine Verdienste als Wissenschaftsmanager ausgezeichnet. Mit der Annahme des renommierten Preises ist die Aufnahme in den Senat der Schader-Stiftung – der gleichzeitig als Preisjury amtet – verbunden. Der Preis wird Jarren im Mai in Darmstadt überreicht. (maw)