Schweizer Film: Schlechter Platz im europäischen Vergleich

Das Schweizer Filmschaffen steht punkto Marktanteil und Festivalerfolge im europäischen Vergleich schlecht da. Während vergleichbare Länder wie Tschechien (28 Prozent), Dänemark (26 Prozent) oder Schweden (22 Prozent) im Schnitt der letzten zehn Jahre Heimmarktanteile von über 20 Prozent erreichten, betrug der Marktanteil des Schweizer Films in den Jahren 2006 bis 2015 nur fünf Prozent. Damit belegt die Schweiz im europäischen Vergleich Platz 21 von 25 Ländern. Dies ergab eine Auswertung der Filmzeitschrift «Frame», die der «NZZ am Sonntag» beiliegt.

Noch schlechter sieht es an der Festivalfront aus. Nur vier Schweizer Produktionen wurden in den Jahren 1998 bis 2017 in den Wettbewerb eines der drei grossen A-Festivals von Cannes, Venedig und Berlin eingeladen. Damit belegt die Schweiz Platz 22 von 25 Ländern. Die Resultate sind umso bescheidener, als die Schweiz im Verhältnis zur Einwohnerzahl der grösste Filmproduzent Europas ist. Im Schnitt wurden hierzulande in den letzten zehn Jahren jeweils 83 Filme produziert.

Ivo Kummer, Filmchef des Bundes, sagt im Interview mit «Frame», er sei nicht schuld an der Misere: «Man kann sicher nicht der Filmförderung einen Vorwurf machen; wir drehen die Filme nicht.» Das Problem liege vielmehr in der Qualität der Projekte: «Die Herausforderung für unsere Experten in der Fachkommission ist, dass die Mehrheit der Projekte mittelmässig ist.» (pd/cbe)