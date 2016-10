Hannes Schmid: Schmid erhält den Jonas Furrer-Preis 2016

Der weltbekannte Fotograf, Künstler und Gründer einer ganzen Reihe von humanitären Hilfseinrichtungen, Hannes Schmid, wird am 12. November 2016 vom Verein Jonas Furrer, mit dem Jonas Furrer-Preis 2016 geehrt. Der Entscheid des von den Zürcher Freimaurer-Logen alle zwei Jahre ausgegebenen Preises wurde am Mittwoch vom Vorstand bekannt gegeben.

Schmid wird für «seinen unermüdlichen und sehr erfolgreichen Einsatz» für seine humanitären Projekte in Asien geehrt. Mit seinem Hilfswerk «Smiling Gecko» mache Hannes Schmid das möglich, was anderen Hilfswerken oft verwehrt bleibe. In der der Mitteilung heisst es weiter, es sei ihm in den vergangenen Jahren gelungen, ein beeindruckendes humanitäres Netz von Projekten für die Ärmsten der Armen in Kambodscha aufzubauen und ihnen Hoffnung in Form von praktischen Selbsthilfe-Einrichtungen zu geben. Über sein Hilfswerk sagte Schmid Anfang Oktober im Interview zu persoenlich.com: «Ich möchte natürlich meine Idee, meine Vision, verbreiten. Ich denke, das ist der richtige Weg, um die Welt zu verändern.»

Der Jonas Furrer-Preis wird zum zehnten Mal vergeben. Die mit CHF 20'000 dotierte Auszeichnung, welche seit 1998 alle zwei Jahre durch den gleichnamigen Verein vergeben wird, erinnert an den Freimaurer, Mitbegründer des Schweizerischen Bundesstaates und ersten Bundespräsidenten Jonas Furrer. Die Preisverleihung findet um 18 Uhr im Gebäude der Zürcher Freimaurerlogen auf dem Lindenhof in Zürich statt. Die Veranstaltung ist öffentlich.

Die Laudatio wird Carla del Ponte, ehemalige Chefanklägerin des UN-Tribunals (Strafgerichtshof) in Den Haag, ehemalige Bundesanwältin der Schweizerischen Eidgenossenschaft und heutiges Mitglied der «Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic» (UN-Hochkommissariat für Menschenrechte). (pd/clm)