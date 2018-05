Fussball WM 2018: So präsentiert SRF den Fussballsommer

Schweizer Radio und Fernsehen berichtet vom 14. Juni bis 15. Juli in TV, Radio und Onlinemedien umfassend über die FIFA WM 2018. Die Fussballfans erhalten das volle Programm mit allen 64 WM-Spielen – live im Fernsehen bei SRF zwei und SRF info (Parallelspiele) sowie als Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App, schreibt SRF in einer Mitteilung. Bereits vor WM-Start, am 3. und 8. Juni, überträgt SRF zudem die Schweizer Testspiele gegen Spanien und Japan. Nationalmannschafts-Kommentator Sascha Ruefer sowie Dani Kern, Mario Gehrer, Manuel Köng und Reto Held kommentieren die Liveübertragungen für das Publikum in der Schweiz.

Schweizer und Gastgeber Russland im Fokus

Einen Schwerpunkt legt SRF auf das Schweizer Nationalteam. Moderator Rainer Maria Salzgeber und SRF-Experte Benjamin Huggel begleiten die Equipe von Vladimir Petković durch das Turnier und präsentieren die Schweizer Spiele direkt aus den Stadien in Russland. Tägliche Schaltungen mit News und Interviews aus dem Schweizer WM-Camp sowie Spielerporträts runden die TV-Berichterstattung aus dem Umfeld der Schweizer Nationalmannschaft ab.

Russland-Korrespondent Christof Franzen berichtet zudem in verschiedenen Reportagen über das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Geschehen im WM-Gastgeberland. Und die Beitragsserie «Russland in der Schweiz» zeigt das Resultat einer schweizerisch-russischen Spurensuche.

WM-Studio mit Paddy Kälin und Lukas Studer

Im WM-Studio in Zürich stimmen Paddy Kälin und Lukas Studer auf die Livespiele ein und analysieren das Spielgeschehen gemeinsam mit wechselnden Tagesgästen. Neben den bewährten SRF-Experten Peter Knäbel, Andy Egli, Mario Eggimann und Gürkan Sermeter nehmen weitere prominente Fussballfachleute im Studio Platz. Unter anderen dabei sind Martin Schmidt, Diego Benaglio, Winfried Schäfer, Ratinho und Lutz Pfannenstiel.

Neu ist der Schiedsrichterexperte: Sascha Amhof wird bei der FIFA WM 2018 erstmals für SRF strittige Szenen analysieren. Der ehemalige Super-League-Referee kann bei Bedarf in die Liveübertragungen eingeschaltet werden oder gibt seine Einschätzungen im Rahmen der Spielanalysen ab.

Tom Gisler präsentiert WM-Talk «Letschti Rundi»

Im Anschluss ans Abendspiel begrüsst Tom Gisler fussballaffine Autoren und Kabarettisten sowie weitere Fussball-Aficionados zum WM-Talk «Letschti Rundi» – jeweils live auf SRF zwei. In der 25-minütigen Talksendung sprechen der SRF 3-Moderator und seine Gäste über Fussballthemen abseits der Tagesaktualität. Im Mittelpunkt stehen typische und kuriose Aspekte der Faszination Fussball sowie WM-Momente mit anekdotischem Charakter.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich freuen auf einen sportlich-unterhaltsamen Stammtisch mit Autoren und Kabarettisten wie Bänz Friedli, Gabriel Vetter, Renato Kaiser oder Mämä Sykora. Komplettiert wird die Talkrunde ferner durch einen täglich wechselnden Fussball-Insider oder prominenten Fan.

«Luzia in Rossija» für TV, Radio und Onlinemedien

Luzia Tschirky wird im Frühling 2019 die SRF-Korrespondentenstelle in Russland übernehmen. Während der FIFA WM 2018 reist die 27-jährige gebürtige Ostschweizerin gemeinsam mit Videojournalist Stephan Hille quer durch Russland, um in der trimedialen Hintergrundrubrik «Luzia in Rossija» über den Alltag in Russland zu berichten. In TV, Radio und Onlinemedien erfährt das SRF-Publikum unter anderem, was die Menschen in Russland von der Weltmeisterschaft halten, was sie dem Schweizer Team zutrauen und wie ihr tägliches Leben aussieht.

Auf Radio SRF 1 gibt Tschirky in einem täglichen Morgengespräch ungewohnte Einblicke in die Gedanken- und Gefühlswelt der Russen. Auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App findet «Luzia in Rossija» in Form einer regelmässigen Videoserie statt. Im Fernsehen sind Berichte rund um das Eröffnungsspiel und die Partien der Schweizer Nationalmannschaft geplant.

Livekommentar auf Radio SRF 3

Radio SRF 3 ist das Liveradio für alle Schweizer Fussballfans. Peter Schnyder, Marcel Melcher und SRF-Expertin Kathrin Lehmann kommentieren alle Spiele der Schweizer Nationalmannschaft sowie den WM-Final in voller Länge live aus den Stadien in Russland. Täglich sind zudem News und Reportagen aus dem Schweizer WM-Camp im Programm. Ein Resultatservice mit laufenden Updates während sämtlichen Spielen – ab den Viertelfinals mit regelmässigen Liveschaltungen in die Stadien – sowie tagesaktuelle WM-Geschichten, Interviews und Analysen runden die Berichterstattung von Radio SRF 3 ab.

Auf Radio SRF 1 wirft der «Sporttalk» werktags um 6.20 Uhr ein Schlaglicht auf spezielle WM-Ereignisse, um 6.40 Uhr folgt die tägliche Rubrik «Luzia in Rossija» und während den Spielen informieren stündliche Sportflashes über das Geschehen auf dem Rasen. (pd/wid)