Swiss Poster Award 2016: Anmelde-Countdown läuft bis Ende November

Der «Swiss Poster Award» ist der Wettbewerb für Plakatwerbung in der Schweiz. Er honoriert besondere Leistungen der Gestaltung und unterstreicht die Bedeutung des Plakats im Intermediavergleich. Jährlich können Arbeiten eingereicht werden, die für die Schweiz konzipiert wurden und vom 1. Januar bis 31. Dezember im öffentlichen Raum zu sehen waren. Bis 30. November können sich die Teilnehmenden bewerben, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Jury bestimmt anschliessend die Nominierten in sechs Kategorien und juriert am 8. Dezember die Gewinner. Ausgezeichnet wird zudem das «Poster of the Year 2016» als Gesamtsieger über alle Kategorien. Unter der Leitung von Christian Brändle sucht die Jury nach Arbeiten, die Inspiration, Kreativität und handwerkliches Können vereinen. Die Jury besteht aus 20 namhaften Mitgliedern aus Werbung, Kultur und Design. Neu dabei ist Iza Hren (Visuelle Gestaltung, Zürich). Sie ersetzt Tania Prill (Prill Vieceli Cremers, Zürich.

Die Verleihung der renommierten Auszeichnungen findet an der APG|SGA Poster Night vom 9. März 2017 erstmals in der neuen Samsung Hall beim Bahnhof Stettbach statt.

Die sechs Kategorien:

Commercial National

Plakatkampagnen von nationaler Ausstrahlung, die über Produkte, Dienstleistungen oder Veranstaltungen informieren. Aushang in mindestens zehn Kantonen und/oder den fünf grössten Städten der Schweiz.

Commercial Local and Regional

Plakataushänge mit lokaler/regionaler Bedeutung, die über Produkte, Dienstleistungen oder Veranstaltungen informieren.

Public Service

Plakate von Wohlfahrtsunternehmen, Politik sowie öffentlich-rechtlichen Institutionen.

Culture

Plakate für kulturelle Institutionen oder Anlässe wie zum Beispiel Theater, Museen oder Festivals.

Poster Innovation

Innovative Umsetzungen auf Plakaten und digitalen Werbeträgern.

Digital Out of Home

Dynamische, kurze, prägnante Werbespots für Screens, die grösser als 70 Zoll sind. (pd)