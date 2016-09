Alpha 245: Bankenwerbung von Meisterhand

Die Agentur am Letzigraben überzeugte die Bank mit Kreativität und Engagement. Und wurde mit der gesamten Kommunikation, sowohl klassisch als auch digital, für die Anlagekompetenz der Bank Coop beauftragt. Wichtig für die Bank war, die vier wichtigsten Anlagethemen konkret anzusprechen und für Investitions-Novizen einfach und verständlich zu erklären, wie es in einer Mitteilung heisst.

Entstanden sind vier Analogien, die den Brückenschlag vom Berufsalltag in die Bankenwelt auf simple und plakative Art vollziehen. Für das visuelle Profil der Kampagne konnte der Schweizer Starfotograf Marco Grob gewonnen werden. In Grobs eindrücklicher Bildsprache, die dem Schweizer internationales Renommee eingebracht hat, wurden allegorische Portraits eingefangen. Die Kampagne läuft ab Ende September über Online/Mobile (Banner und Videos), eBoards, Railposter, Anzeigen sowie am POS und über zahlreiche Bank-Coop-eigene Kanäle.

CoopBank_10s_Tiefzins_CHD_Rail_E-Board_1280x720_mute



Verantwortlich bei Bank Coop: Gregor Eicher (Leiter Marketing), Barbara Gürtler (Branding und Sponsoring), Markus Wittenbecher (Leiter Vertriebsmanagement), Sybille Stutz (Projektleiterin Vertriebsmanagement); bei Alpha 245: Patrick Senn, Mario Moosbrugger (Creative Direction), Andreas Hornung (Text), Hekuran Abdili (Junior/AD), Andrea Staub, Ursula Keller, Michela Girola, Daniela Peter (Beratung), Erasmo Palomba (Art Buying), Daniel Belser (DTP), Walter Tagliaferri (Gesamtverantwortung); Lina Baumann (Produktion), Marco Grob (Fotografie), Thomas Winiger (Südlich-t). (pd)