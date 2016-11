Advico Y&R: Buttrig-süss, wie der erste Zungenkuss

Mit einer umfassenden Kampagne will die Migros auf ihr Frische-Sortiment aufmerksam machen. Advico Y&R hat sich beim Pitch darum durchgesetzt. Anstatt nur den Faktor Frische zu kommunizieren, ging die Agentur einen Schritt weiter und stellte die Frage, was die Kunden wirklich interessiert, heisst es in einer Mitteilung zur Kampagne.

In frischem Gemüse, Obst, Brot, Fleisch und Fisch gibt es so viele Geschmacksnoten und Aromen zu entdecken. Aus diesem Grund hat die Migros die Initiative «Freude am Geschmack» ins Leben gerufen. Das Ziel sei, den Geschmacksinn der Kunden zu sensibilisieren und sie dabei zu unterstützen, ihr individuelles Geschmackserlebnis zu entfalten, schreibt die Agentur weiter.

Dani Levi filmt Geschmack

Was passieren kann, wenn man den Geschmack ganz genau wahrnimmt, erzählen drei TV-Spots auf unterschiedliche Weise. Für die filmische Umsetzung der Geschichten hat man auf den bekannten Filmemacher Dani Levy gesetzt. Auf der Kampagnen-Microsite freude-am-geschmack.ch bietet die Migros Inspiration und Unterstützung, um die eigene Freude am Geschmack zu entdecken.

Zu jedem TV-Spot gibt es ein überraschendes Online-Tutorial. Ein Migros-Hausbäcker, ein Chefmetzger und eine Gemüsefachfrau erklären zum Beispiel, wie man das Temperament einer Tomate herausschmeckt.

Zudem liefert die Microsite ein umfangreiches Geschmacks-Wiki mit Wissen, Vokabular und Geschmacks-Beschreibungen zu 60 ausgewählten Frische-Produkten. Schliesslich schmecke die grosse Sortimentsvielfalt höchst facettenreich und uns fehle oft der Wortschatz, um all das zu beschreiben, heisst es in der Mitteilung. Zudem gebe es dort frische Fakten und inspirierende Tipps rund um den Geschmack.

Radiospots, Ladendurchsagen, fünf Plakat-Sujets, Inserate, E-Boards und Onlinewerbung machen ebenfalls Lust auf das Frische-Sortiment.

Bereits eine Woche vor Kampagnenstart wurde die Zielgruppe für die Fähigkeiten des Geschmacksinns sensibilisiert. Mit fünf unterhaltsamen Geschmacks-Experimenten, die Online und via Social Media gestreut wurden. Alle Experimente sind auf der Microsite zu sehen.

Begleitend zur Kampagne erschien ein zwölfseitiges Geschmacks-Special im Migros Magazin sowie ein Special in der Saisonküche über die geschmacklichen Unterschiede verschiedener Kohlsorten.

Sensorik-Kurse in der Migros Klubschule

Der Migros ist es ein Anliegen, dass möglichst viele Menschen in der Schweiz die Freude am Geschmack entdecken. Aus diesem Grund wird es im nächsten Jahr speziell auf die Kampagne abgestimmte Sensorik-Kurse in der Migros Klubschule geben. Die Kampagne ist ab sofort zu sehen.

Verantwortlich beim MGB: Roman Reichelt (Leiter Direktion Marketing-Kommunikation); Nadine Hess (Leiterin Eigenmarken-Führung), Alexander Herrmann (Leiter Sortimentskommunikation), Catia Pérez (Projektleiterin Sortimentskommunikation), Marlon Chng (Projektleiter Digitale Kommunikation), David Wallmer (Trainee Marketing Kommunikation), Valeria Marra (Projektleiterin Media) Verantwortlich bei Advico Y&R: Markus Gut (CCO), Swen Morath (ECD), Susanne Weeber (AD), Julia Brandstätter (Text), Carl-Gustav Stahl (Screendesign), Benjamin Hofmann, Sebastian Eppler (Grafik), Andrea Pramor (Strategie), Kerstin Schnyder, Ebba Lindberg, Valeska Kraus (Beratung), Elias Zurbuchen (DTP), Rafael Tucef, Fabrice Tobler, Raphael Grob (Animation), Manuel Meier (Senior Frontend Developer) Filmproduktion TV-Spot/Tutorials: Markenfilm, Michael Gloor (Producer), Dani Levy (Regie), Tanja Haering (DOP), Balz Bachmann (Musik), Jingle Jungle (Ton); Fotografie Kampagne: Volker Wenzlawski; Bildbearbeitung: Telse Faust; Fotografie Geschmacks-Wiki Microsite: Claudia Linsi, Martina Meier; Filmproduktion Experimente: Hillton, Kris Lüdi (Regie); Radiospots: Selmi Tonstudio; Verantwortlich bei OMD: Daniel Crespo (Account Director), Natalie Rufibach (Media Planner), Patricia Purice (Digital Planner) (pd)