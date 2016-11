Geyst: Das Profil von Lidl als Arbeitgeber geschärft

Was macht einen guten Arbeitgeber aus? Unterstützt von der Geyst AG geht Lidl Schweiz dieser Frage nach und liefert Antworten in Form eines breitenwirksamen Auftritts. Landesweit erfährt man, welche Werte das Unternehmen auszeichnen und zu einem attraktiven Arbeitgeber machen. Im Zentrum stehen dabei die vier Kernwerte als Arbeitgeber: Zielstrebigkeit, Dynamik, Teamorientierung und Fairness, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kampagne ist in zwei Wellen unterteilt und porträtiert eine Vielzahl von Mitarbeitenden aus der Schweiz, die für ihre jeweiligen Arbeitsbereiche einstehen. Gemeinsam mit dem textlichen Duktus unterstreicht Lidl Schweiz so die eigene Philosophie, die das Individuum im Rahmen eines starken Teams schätzt und fördert. Ganz im Sinne der Kernbotschaft: «Menschen machen Lidl».

Der Gesamtauftritt besteht aus Plakaten und Inseraten, verschiedenen Online-Massnahmen, einem Messestand sowie Fahrzeugbeschriftungen. Ausserdem ermöglicht ein hochwertiges Magazin aktuellen und zukünftigen Mitarbeitenden anhand von Erlebnisberichten, Infografiken und Interviews einen detaillierten Einblick in die Arbeitsabläufe, stolzen Fakten und beachtlichen Pläne des Smart-Discounters.

Verantwortlich bei Lidl Schweiz: Marco Monego (Personalleiter), Stefan Kellenberger (Leiter Rekrutierungs- und Personalprojekte); bei Geyst AG: Sarah Tempelmann, Florian Spierling, Matthias Kadlubsky (Kreation), Isabel Sulger Büel, Robert Lisac, Nicole Zimmermann (Web), David Maire (DTP), Séverine Reich, Venanzio Peterle (Bildbearbeitung), Julia Hartung, Steph Huber (Beratung), Roman Emunds (COO); weitere Partner: Tobias Schult Photography (Fotografie). (pd)