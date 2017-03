Wirz: Die kreative Flut nach dem Erdbeben

von Christian Beck

Ein Erdbeben der Stärke 4,6 hatte am Montagabend um 21.12 Uhr die Zentralschweiz erschüttert. Nach Angaben des Schweizerischen Erdbebendienstes konnte es von den meisten Bewohnern in der Innerschweiz und dem Glarnerland deutlich gespürt werden. Das Epizentrum lag nach neusten Angaben etwa drei Kilometer nordöstlich des Dorfes Urnerboden im Grenzgebiet der Kantone Uri, Schwyz und Glarus in fünf Kilometern Tiefe.



Das kreative Epizentrum war am Tag danach an der Uetlibergstrasse in Zürich auszumachen. Die Kreativen der Werbeagentur Wirz gestalteten für den Versicherer Mobiliar eigens eine Anzeige, die am Dienstag im «Blick am Abend» erschienen ist.

Ein minutiöses Timing

«Für das Erdbeben-Sujet haben wir in aller Schnelle ein minutiöses Timing aufgestellt, unsere Kreation gebrieft, verschiedene Vorschläge ausgearbeitet und diese dem Kunden vorgelegt», sagt Adrian Schräder, Kommunikationsverantwortlicher von Wirz, auf Anfrage von persoenlich.com. Die Mobiliar habe dann eines der Sujets ausgesucht und abgeklärt, ob der gezeigte Schaden auch wirklich gedeckt sei. «All das geschah vor 11.45 Uhr», so Schräder. Dann gingen die Druckdaten unverzüglich zum «Blick am Abend». Dies aus gutem Grund: «Was am Morgen in unserer Kreation entstand ist, erschien bereits am Nachmittag in gedruckter Form.»



Dass die Mobiliar zusammen mit der Werbeagentur Wirz so schnell reagiert, ist nicht neu. Schräder: «Wir greifen in Teamarbeit mit der Mobiliar und Mediaschneider immer wieder so schnell wie möglich aktuelle Themen auf – letzte Woche etwa zur Oscar-Verleihung.»