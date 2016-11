Contexta: Die kultigen Appenzeller Sennen sind zurück

Über 70 Prozent der Verkaufsentscheide fallen am Verkaufspunkt. Wie kann eine Marke bewirken, dass sie in der Wahrnehmung ihrer Kunden dauerhaft an erster Stelle steht? Vor knapp 50 Jahren gehörte die Marke Appenzeller-Käse zu den ersten Kunden der Contexta und sei heute «ein Vorzeigebeispiel für einzigartige und kontinuierliche Markenführung», schreibt die Berner Agentur in einer Mitteilung.

Im Gegensatz zu den sonst im Käsemarkt auf Genusssituationen aufgebauten Markengeschichten wählte man für das Appenzeller Naturprodukt einen anderen Weg. Die kommunikative Leitidee: Das Rezept seines einzigartigen Geschmacks bleibt geheim.







Um relevant zu bleiben und dauerhaft zu begeistern, werde diese Grundidee immer wieder neu inszeniert. Die Bemühungen, den drei Appenzeller Sennen das Geheimrezept zu entlocken, scheinen grenzenlos und erfolgen seit Jahren mit immer ungewöhnlicheren Mitteln.







Dabei mussten sich die Sennen sogar schon gegenüber aktuellen wirtschaftspolitischen Themen und Internet-Challenges behaupten. Doch sie bleiben beharrlich und verraten nichts. Das Rezept bleibt geheim. Dass das Schweigen der Sennen für den Käsehersteller Gold ist – in diesem Fall Effie-Gold – zeigte zuletzt die Auszeichnung der Evergreen-Kampagne mit einem Swiss Effie Award.







Jetzt sind die kultigen Appenzeller Sennen zurück: Drei aktuelle TV-Spots bilden den Auftakt zur Weiterführung der preisgekrönten Kampagne. Auch auf Unterhaltung im digitalen Raum dürfe man gespannt sein, heisst es in der Mitteilung.

Verantwortlich bei SO Appenzeller® Käse: Christoph Holenstein (Direktor), Monika Walser (Leiterin Marketing und Kommunikation); verantwortliche Lead-Agentur: Contexta; verantwortlich bei Mediaplus: Christian-Kumar Meier (Geschäftsführer); bei Stories: Jon Barber (Regie), Filip Zumbrunn (DOP), Yves Bollag (Executive Producer), Stefanie Bereiter (Line Producer). (pd)