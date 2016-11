Essence 16: Die Shortlist ist bekannt

Zum zweiten Mal hat der führende Schweizer Branchenverband SGV (Schweizer Grafiker Verband) zur Jurierung des «Essence-Award» gerufen. Der SGV stellt die Nominierten – neben der Preisverleihung – gleich im Neubau des Landesmuseum Zürich aus, wie der SGV in einer Mitteilung schreibt.

Die hochkarätige Fachjury unter der Leitung von Jury-Präsident Jürg Aemmer hatte die anspruchsvolle Aufgabe aus den vielen Arbeiten in den Kategorien Design, Illustration, Motion und Interactive die besten Arbeiten zeitgenössischen Schweizer Grafikschaffens herauszukristallisieren

Unter anderem für die Shortlist nominiert sind:

Identity Theater Basel – Raffinerie für Gestaltung

62a – Process Brand Evolution

Migros-Kulturprozent Tanzfestival Steps – SCC Kommunikation

Lichtfries am Neubau des Kunstmuseums Basel – iart / Christ & Gantenbein

Manifesta 11 – Integral Ruedi Baur Zürich

Migros Suisse Mania – Hinderling Volkart









Die vollständige Essence 16-Shortlist ist ab sofort online einsehbar auf essence.sgv.ch



«Die Essence erreicht das Ziel, das Ansehen und die Qualität des aktuellen Swiss Graphic Designs zu stärken», lässt sich SGV-Präsident Jürg Aemmer zitieren.

Am 24. November 2016 wird an der Preisverleihung im Landesmuseum Zürich bekannt, welche Arbeiten mit einem Essence-Award in Gold, Silber oder Bronze ausgezeichnet werden oder welches Werk den begehrten SGV-Mitgliederpreis erhält, heisst es weiter. (pd)