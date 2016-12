Weihnachtskampagnen 2016: Die zehn besten Spots der Adventszeit

10. Weihnachten wird ein Fest – Rewe / Thjnk

Zum Ranking-Start etwas Lustiges: Einer Frau bangt es davor, die kritische Schwiegermutter an Weihnachten beherbergen zu müssen. Wie schafft sie es, diese zufrieden zu stellen? Natürlich mit Rewe. Unsere Meinung: Ein etwas überdrehter Werbefilm, der trotzdem einen Platz in den Top Ten verdient hat.

9. Zusammen spenden – Migros / Wirz



An Weihnachten soll niemand übersehen werden, lautet die Botschaft der Migros. Wirz inszeniert dies mit einem Teddybären, der von einem Mädchen links liegen gelassen wird, nachdem sie einen blinkenden Roboterhund geschenkt erhält. Der Anblick des alleingelassenen Teddybären bringt einen zum Nachdenken: Platz neun für die Migros.

8. Frankie's Holiday – Apple / TBWA USA

Apple zeigt sich beim diesjährigen Weihnachtsspot in Grusellaune. Der iPhone-Hersteller packt dafür niemanden anders als Frankenstein aus. Regie geführt hat der bekannte Regisseur Lance Acord. Die Hauptbotschaft: Öffnet eure Herzen. Das finden wir gut. Platz acht dafür.

7. Grandfather – Vodafone Portugal / JWT Lissabon



Platz sieben geht an einen Grossvater. Die portugiesische Antwort auf den Edeka-Opa vom letzten Jahr, zeigt, dass nicht alle Grosseltern traurig und allein daheim sitzen. Vodafone inszeniert einen Grossvater, der durch den Besuch bei seiner Familie zu Weihnachten von seiner zweiten grosse Liebe getrennt ist.

Übrigens: Der portugiesische Grossvater ist nicht der letzte Opa, der in diesem Ranking vorkommt. Warten Sie Platz eins ab.

6. Ein Priester und ein Imam treffen sich zum Tee – Amazon Prime / Joint London



Mit zwei Geistlichen aus Grossbritannien startet der Onlineversandhändler Amazon in die Weihnachtszeit. Ein Imam und ein Priester treffen sich zu einer Tasse Tee. Nach dem Gespräch fühlen sich beide zu einem Geschenk an den Kollegen inspiriert. Sie, liebe Leser, fragen sich, was es ist? Schauen Sie im Spot selbst. Ein Tipp: Es geht um Knieschmerzen. Ein charmanter Werbefilm, der das Denken an andere anregt. Dafür gibt es Patz sechs.

5. Coming Home for Christmas – Heathrow / Havas, London



Die erste Weihnachtskampagne überhaupt ist gleich ein Knaller: Der Londoner Flughafen Heathrow feiert seinen 70. Geburtstag mit Teddybären-Grosseltern. Die verfilmte Reise der beiden stösst im Netz auf Interesse. Rund 4,6 Millionen Mal wurde der Spot auf Youtube angesehen.

4. Santa Clara – Lidl / Überground, Hamburg



Der deutsche Discounter Lidl greift zu Weihnachten die Gender-Debatte auf. Im Werbefilm tauscht Lidl den Weihnachtsmann gegen eine Frau aus: Santa Clara. Das ist löblich und wird deshalb mit Platz vier belohnt.

3. «Come Together» – H&M / Adam & Eve/DDB

Das Staraufgebot im diesjährigen Weihnachtsspot des schwedischen Kleidungsdiscounters wirkt – Platz drei für H&M. Regisseur des Spots ist Wes Anderson (Grand Budapest Hotel und Darjeeling Limited). Den zuvorkommenden Kondukteur spielt Oscarpreisträger Adrian Brody.

2. The Greatest Gift – Sainsbury / AMV BBDO, London

Ein britischer Supermarkt ergattert sich Platz zwei im Weihnachtsranking von persoenlich.com. Im Werbefilm ist ein Vater auf der Suche nach dem besten Geschenk für seine Familie. Was es ist, sehen Sie im Spot oben. Fast 15 Millionen Mal wurde er auf Youtube angeschaut. Gesungen wird das Stück im Spot übrigens vom US-Talker James Corden.

1. English for Beginners - Allegro / Bardzo



Auch dieses Jahr gibt es wieder einen Werbe-Senior, der alle Herzen schmelzen lässt. Dieses Mal dreht sich alles um einen polnischen Opa. Der Werbespot „English for beginners" von dem Online-Versandhandel Allegro erzählt die Geschichte des polnischen Großvaters. Dieser bestellt sich online ein Lernset für „Englisch für Anfänger". Fleißig lernt der alte Herr die neue Sprache.

Und nun Trommelwirbel: Platz eins ergattert sich eine herzerwärmende Geschichte, die einen Zwischendurch immer wieder zum Lachen bringt: Ein polnischer Grossvater bestellt sich bei einem Onlineversandhändler das Buch «English für Anfänger». Der Grund seiner Bemühungen ist seine Enkelin, die in Grossbritannien lebt. Das Treffen der beiden am Schluss treibt einem (fast) die Tränen in die Augen.

Im letzten Jahr kürte die persoenlich.com-Redaktion die Top-Weihnachtsspots 2015 aus der Schweiz. Als Zugabe wurde die Kampagne von Edeka erwähnt. Im Spot verschafft sich ein Grossvater bei seiner Familie mit seiner eigenen Todesmeldung Aufmerksamkeit. (wid)