von Michèle Widmer

10. Wir helfen Obdachlosen – Heilsarmee/Spinas Civil Voices

Beginnen wir mit dem herzzerreissenden Hundeblick eines Obdachlosen. Während der zahnlose Mann traurig vor einem vollen Mittagsteller sitzt, geniesst ein Heilsarmist daneben sein Mahl. Als dieser den Obdachlosen bemerkt, zieht er mit der Hand sein Gebiss aus dem Mund und übergibt es dem hungrigen Kerl. Die Botschaft: Die Heilsarmee gibt alles – wirklich alles (persoenlich.com berichtete). Eine kreative Leistung, die es auf Platz zehn schafft.













9. Give – Amazon/Lucky General

Der US-Onlinehersteller Amazon geht mit singenden Paketen ins Rennen der Weihnachtsspots. Die Geschichte ist simpel, allerdings vermag sie den Zuschauern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Darum: Platz neun.









8. Die wichtigste Zutat zu Weihnachten bist du – Rewe/Thjnk Hamburg

Kommen wir zu mehr Tradition und Gefühl: Der deutsche Detailhändler Rewe erzählt im Spot die Geschichte eines Sohnes, der zu Weihnachten zur Familie heimkehrt. Die Story ist nichts Neues, dafür aber die Umsetzung. Mittels Splitscreen-Technik erzählt der Spot zwei Handlungsstränge gleichzeitig und schafft damit zum Teil künstlerische Bildkompositionen.













7. #MozTheMonster – John Lewis/Adam&Eve/DDB

Die Warenhauskette wirbt in der Adventszeit mit einem liebenswürdigen Monster namens Moz. Wie von John Lewis gewohnt, glänzt der Spot mit Emotionalität (persoenlich.com berichtete).











6. Carrot Stick – McDonald's UK/Leo Burnett London

Nach dem kleinen Bub mit Monster nun zu einem Mädchen mit Karotte. Im Spot sitzt ein Vater mit seiner Tochter in einer McDonald's-Filiale. Zum Schluss behält die Kleine einen Carrot-Stick für das Rentier von Santa auf. Als ihr Bruder sie darauf hinweist, dass Santa mehr als ein Rentier hat, müssen der Vater und sie nochmals los.















5. Lighthouse – Macy's/BBDO

«Das perfekte Geschenk bringt Menschen zusammen», lautet die Botschaft der Warenhausekette Macy's. Im Spot wird die Geschichte von Max und Lily erzählt. Das Mädchen hat soeben ihre Mutter verloren und lebt mit ihrem Vater in einem Leuchtturm. Am Ende vereint das Weihnachtsgeschenk von Max – oder besser die clevere Nutzung davon – die beiden Familien der Kinder. Unser Urteil: Eine herzzerreissende Geschichte, die Platz fünf verdient.













4. Wichtel – Migros/Wirz

Auf Platz vier haben wir erneut einen Spot aus der Schweiz. Der Film der Migros erzählt die Geschichte vom kleinen Finn, der unter dem Kassenscanner wohnt und das Verkaufspersonal beim Scannen der Ware unterstützt. Als er merkt, dass die Leute Weihnachtsdeko kaufen, will auch er das grosse Fest feiern. Doch er merkt schnell, dass es mit Dekoration allein nicht getan ist. Weihnachten ist das Fest des Zusammenseins, des Treffens mit Freunden und Familie, so lautet die Botschaft (persoenlich.com berichtete). Die riesigen Kulleraugen des Wichtels haben Platz vier verdient.













3. Parking Lot – Audi/Venables Bell & Partners

Auf in die Top 3 mit einem humorvollen Film. Neben all den romantischen und gefühlsvollen Spots zeigt Audi, wie es in der Weihnachtszeit wirklich zu und her geht – zumindest unter Autofahrern. Zwei Herren kämpfen in einem Parkhaus um den einzigen freien Parkplatz. Zum Schluss treffen sie sich im Laden wieder, wo nur noch ein einziges Spielzeug steht. Wir finden: Der Spot ist frech und eine etwas andere Idee.













2. Der Weg – Penny/Serviceplan



Vom Unkonventionellen zurück zu den grossen Emotionen. Nach einem Streit könnten sich Mutter und Tochter nicht ferner sein. Wie gross die Überwindung zur Annäherung ist, zeigt der Spot auf eindrückliche Art und Weise. Da ist ein Riss in einer Eisfläche, ein knurrender Wolf und eine Klippe. Aber schauen Sie selbst. Es lohnt sich.













1. Weihnachten 2117 – Edeka/Jung von Matt/Hamburg

Trommelwirbel für Platz eins. Nach dem grossen Erfolg mit dem alleingelassenen Grossvater vor zwei Jahren, kommt Edeka heuer erneut mit einem emotionsgeladenen Film. Darin haben die Roboter die Macht über die Menschheit übernommen. In einer tristen Landschaft ist da allerdings eine Maschine, die auf Überbleibsel des menschlichen Weihnachtsfests stösst. Also macht er sich auf die Suche danach. Unsere Meinung: Eine gesellschaftskritische Kreation gepaart mit Emotionen hat Platz eins verdient. Übrigens sind wir nicht die einzigen, die den Spot gut finden. Auf Youtube wurde er bereits über drei Millionen Mal angeschaut.