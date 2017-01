TBWA\Zürich: «Ein Big Mac für nur 1.90 pro Download»

von Claudia Maag





Herr Kiess*, wie schafft man es, dass durch eine Kampagne eine App in der ersten Woche über 85’000 Downloads verzeichnet?

Einerseits war es an der Zeit, dass McDonald’s endlich auch in der Schweiz eine attraktive App lanciert hat. Andererseits hat ein Mix aus spannender Kreation und digital fokussierter Mediastrategie für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Am 28. Dezember wurde zudem jeder Download mit einem Big Mac zum einmaligen Preis von 1.90 Franken belohnt. Das hat sicher für einen zusätzlichen Push gesorgt.

Wie kam es zu dieser Idee?

Zur Inspiration haben wir einen vertieften Blick auf die Gewohnheiten von Digital Natives geworfen und diese Insights in der Konzeption genutzt. Die Kampagne ist die logische Konsequenz: Kernprodukte von McDonald’s wie Big Mac oder Fries umgesetzt in Form einer App hat es so noch nicht gegeben.

Was waren technisch die grössten Herausforderungen?

Wir waren bei der App-Entwicklung nur am Rande involviert. Doch kann man sich die Herausforderungen gut vorstellen. Internationale Vorgaben, Datenpoolmanagement, Orchestrierung verschiedenster Stakeholder, CRM-Abstimmung und die Herausforderung, dass die App fast täglich neuen Content bieten soll.

Und sonst?

Der Anspruch ist sicher, dass die App nicht nur oft runtergeladen werden soll, sondern so attraktiv ist, dass sie auch regelmässig verwendet wird. Eben für alle, die alles per App machen.

Matthias Kiess ist Geschäftsführer von TBWA\Zürich