Nach den Sommerferien findet zum elften Mal der ADC Young Creatives Award statt, der als Schweiz weit bedeutendster Wettbewerb für junge Kreative gilt. Soviel sei hier bereits verraten: Dieses Jahr geht es um eine Kampagne für die Marke «Blick», heisst es in einer Mitteilung.

«Kreativität ist keine Frage des Alters, sondern des Blickwinkels. Wir sind gespannt auf viele kreative Inputs und die Auseinandersetzung mit unserer Marke. Ein Projekt dieser Art ist immer eine Bereicherung auf allen Ebenen und wir freuen uns, mit dieser Aufgabe Teil der Entwicklung der jungen Kreativen zu sein», so Nicolas Pernet, Leiter Publishing Blick-Gruppe.

Ausführliches zum Inhalt des Briefings ist am Warm-up-Event am 31. August 2017 um 18.30 Uhr in der ADC Gallery in Zürich zu erfahren. Anmeldungen zum Briefing sind ab sofort möglich.

Zu gewinnen gibt es auch dieses Jahr vier ADC Young Creatives Awards. Die drei Gewinnerteams aus den Kategorien Outdoor, Cyber und Film fahren zudem zur internationalen «Young Lions Competition» an das Kreativfestival in Cannes, wo sie im nächsten Jahr offiziell die Schweiz vertreten. (pd/cbe)