Valencia Kommunikation: Fussballer erinnert sich an Panini-Freuden

Am 23. März 2018 fiel der Startschuss zum Panini-Bildli-Wahnsinn im Vorfeld der Fussball-Weltmeisterschaft im Sommer. Teaser-Plakate weckten die Vorfreude. Der emotionale TV-Spot geht mit Tradition und Leidenschaft ans Herz. Auf Facebook wurde eine brandneue Fan-Community ins Leben gerufen. Am grossen Launch-Event im Zürcher Hauptbahnhof standen die Leute schon eine halbe Stunde vor der Eröffnung Schlange. Offline und online ist Panini derzeit allgegenwärtig, von der Zeitungsseite bis zur Webseite, von der Plakatwand bis zur Social Media Wall, schreibt die verantwortliche Agentur Valencia Kommunikation in einer Mitteilung.





Den Höhepunkt der Aktion bilden die Panini Mega-Events in Zürich (24. März 2018), Lugano (30./31. März 2018) und Genf (7. April 2018). «Panini hat seinen festen Platz in unserer Gesellschaft. Es verbindet über Generationen und Kulturen hinweg», erklärt Michael Gerber, Head of Client Service von Valencia. «Zum Start wollten wir einen Event organisieren, der genauso mittendrin stattfindet. Dafür sind der HB Zürich und die Standorte in der Romandie und im Tessin perfekt.» In Zusammenarbeit mit der Promotions-Agentur Spool präsentiert Valencia an den Events das Kernstück der Kampagne: Ein fast fünf Meter grosses Exemplar des Panini Gold Edition Sammelalbums.

Die Panini-Action am ersten Event in Zürich erlebten über tausend Fans hautnah. Sie wurden im Riesenalbum teil der Schweizer Nationalmannschaft, erhielten persönliche Panini-Sticker und bekamen das Sammelalbum geschenkt. Auf der Social Wall laufen #goldedition und #paninisuisse heiss. Valencia sorgte für das Zusammenspiel aller Kanäle, aber auch aller beteiligter Parteien: Zu erfüllen galt es die hohen Anforderungen von Panini Suisse, Panini Headquarters Modena, FIFA und dem Schweizerischen Fussballverband.

Verantwortlich bei Panini Suisse AG: Ezio Bassi (Geschäftsführer), Alejandra Ruppanner (Productmanagerin); verantwortlich bei Valencia: Michael Gerber (Head of Client Service), Tommy Schilling (Creative Director), Daniel Nussbaumer (Art Director), Marc Groth (Junior Art Director), Saskia Weissenberger (Graphic Designerin), Sebastian Refardt (Senior Texter), Anne Flückiger (Junior Texterin), Remo Brunner (Managing Partner nueva), Iraklis Hungerberg (Senior Berater), Mirjam Müller (Beraterin), Yves Bucher (Project Manager Polygrafie), Marina Onofri (Polygrafin), Fabian Matz (Polygraf), Sylvia Schneider (Polygrafin), Carol Gross (Polygrafin) (pd/wid)