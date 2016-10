Walder Werber: Gold in Cannes für Ustemer Agentur

Einmal mehr überzeugte der Imagefilm «Wir betonen die Welt» für die Müller-Steinag-Gruppe die Fachjury. In der Kategorie «Imagefilm» setzte sich die «Hommage an Beton» in einem breiten internationalen Wettbewerbsfeld von mehr als 1000 Einreichungen erfolgreich durch und gewinnt Gold bei den «Cannes Corporate Media & TV Awards», wie es in einer Mitteilung der Agentur heisst. Die Müller-Steinag-Gruppe ist das schweizweit führende Unternehmen in den Bereichen Betonwaren, Naturbaustoffe, Vorfabrikation, Recycling, Entsorgung und Wassertechnik.

Walder Werber hatte die Gesamtprojektleitung bei der kompletten Umsetzung und war verantwortlich für Konzept/Kreation, Entwicklung, Drehbuch und Text. Unterhaltsam und eindrucksvoll beweist die Agentur, dass auch Beton bewegend sein kann:

Verantwortlich bei Müller-Steinag-Gruppe: Bruno Ruesch (Leiter Marketingkommunikation); bei Walder Werber: Sandro Walder (Gesamtleitung), Stefan Moeschlin (Konzept/Text), Caroline Breitenmoser (Grafik), Martin Rubli (Beratung); Motion Design: Bart Wasem (Regardez! Entertainment GmbH); Filmproduktion: Jürg Steudler (Regardez! Entertainment GmbH); Tonstudio/Sounddesign: Gregor Rosenberger (Jingle Jungle). (pd)